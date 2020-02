Comprenez-vous Birds of Prey sans avoir vu Suicide Squad?

Oiseaux de proie Il est venu au cinéma. Ce nouveau film de DC Comics, se concentre sur le magnifique Harley Quinn Une grande question que les téléspectateurs se posent est: le film comprend-il si je n’ai pas vu Suicide Squad?

Oiseaux de proie est la nouvelle proposition de DC qui se concentre sur Harley Quinn, le magnifique personnage introduit dans Suicide Squad. Ce personnage féminin, que nous avons rencontré en tant que petite amie de Joker dans une bande moche de David hier, a réussi à briller du début à la fin. Tel est le cas, que les critiques ont brisé le film mais ont loué l’interprétation de Margot Robbie.

Il n’est donc pas surprenant qu’un film de Harley quinn seul, qui est déjà salué par la critique. C’est à cela que servent Birds of Prey, l’émancipation du personnage et le peu d’importance que Joker dans sa vie, du moins dans ce film. Mais Si vous n’avez pas vu Suicide Squad, comprendrez-vous l’intrigue de cette cassette?

L’émancipation du personnage

La réponse est non. Si vous n’avez pas vu Suicide Squad, cela ne signifie pas que vous ne comprendrez pas Birds of Prey. Dans la première bande, réalisée par David Hier, nous avons vu l’histoire de Harley avec le Joker, à quel point il se sentait perdu et vulnérable n’était pas avec le personnage joué par Jared Leto.

Mais pourquoi n’est-il pas important d’avoir déjà vu Suicide Squad? C’est simple. Parce que Poignées d’oiseaux de proie fonctionner de façon autonome avec toutes les conséquences. Le personnage de Margot Robbie nous dira les détails qu’il jugera importants de son passé, et ainsi le spectateur comprendra ce qui est nécessaire.

Bien sûr, bien que Birds of Prey fonctionne de manière totalement indépendante, Il existe de nombreuses propositions de l’univers DC qui vous aideront à mieux comprendre l’histoire du personnage.

Comme le souligne ScreenRant, la nouvelle série d’animation dans laquelle Kaley Cuoco prêter une voix à Harley quinn. Il serait également intéressant de se souvenir de l’épisode Joker’s Favor de la série animée de Batman, en plus de l’épisode Mad Love de Les nouvelles aventures de Batman. Et pour en savoir plus sur le reste du Oiseaux de proie ils sont Double date, avec Veste et Black Canary et Le chat et les Canaries de Justice League Unlimted.

