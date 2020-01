Conan le barbare 5. Rentrez chez vous, ils vous recevront avec des épées à la main

Cimmerio Conan le Barbare rentre chez lui pour montrer la civilisation à ses pairs, mais l’idée qu’ils ont est de ne jamais y revenir.

Nouvel épisode de la série régulière de Conan le barbare, Avec une double histoire! Nous assisterons au retour du dôme dans sa ville natale, une pause dans sa vie aventureuse pour se reposer et montrer à ses voisins ce qu’il a découvert dans la civilisation dégénérée. Et aussi une histoire de la jeunesse du barbare, qui possédait déjà les moyens qui l’ont rendu célèbre à l’époque Hyboria.

REVENANT À LA MAISON

La saga de la vie et de la mort de Conan le barbare Continuez votre chemin, celui qui marque la sorcière cramoisie et ses enfants. Le barbare a traversé beaucoup de choses et son chemin lui a apporté de la douleur, du sang, de l’amour et du plaisir, mais il a besoin de se reposer, et comme tout émigrant, il décide de visiter sa maison pour leur enseigner ce que le monde peut offrir. Mais la réception est pleine de mal, de magie et de sang, et Conan doit résoudre le problème, il doit faire face aux personnes qui l’ont élevé, afin de survivre à cette nuit de blizzard et de neige.

Jason Aaron continue de revisiter Conan le passé du barbare avec un pas ferme, histoire à histoire montre clairement pourquoi son nom est chuchoté avec respect et peur. Mais cette copie a quelque chose de différent, pas seulement le dessin, le barbare rentre chez lui et retrouve les mêmes que dans le monde civilisé, la magie et la mort, et c’est de sa faute s’il y est arrivé. Le cimmerium a un grand ennemi, et il le persécute partout où il va, le monde civilisé infecte le sauvage, et ce que Conan avait pour quelque chose de séparé, un refuge, a été corrompu, et il ne peut pas le permettre.

CIVILISATION POUR LES BARBARS

Bien que l’histoire puisse sembler être un retour victorieux, ce n’est pas, mais quand même, cela sert à l’écrivain américain de nous apporter quelques scènes de combats bestiaux, dans des situations de sauvagerie nordique cependant, il est capable de démontrer que la beauté et la civilisation de Rien ne fonctionne dans un monde où la force de votre bras fait la différence. Les cadeaux qui devraient impressionner leurs pairs, finissent par être utilisés pour équilibrer l’équilibre d’une lutte pour l’âme de leurs parents et amis, la civilisation utilisée comme un outil barbare, pour atteindre la liberté que les cimmerios ont toujours défendue.

Non seulement le scénario et le ton du chapitre changent un peu par rapport à ce qui a été dit, il est accompagné d’un dessinateur invité Asrar laisse les crayons à Gerardo Zaffino, un dessinateur qui ne connaît pas le barbare, et avec un style très différent. Zaffino est plus brutal, avec plus de rayures et moins défini, avec des gestes marqués dans la pierre et une action énergique. Il n’a pas besoin de beaucoup pour montrer la force d’une bataille, mais il ne laisse pas non plus l’espace vide car oui, il contrôle les personnages et sait que dans une vignette la situation est aussi importante que là où il ne l’est pas.

DEUX HISTOIRES POUR LE CIMMERY

Et cette fois, nous avons un merveilleux supplément de luxe: Conan Exodus, une histoire écrite et dessinée par Esad Ribic, qui a déjà travaillé avec Aaron sur THor, dans les premières sagas de l’écrivain de la série. Il semble que les deux comprennent semblable au personnage de Conan, avec peu de mots et somptueux dans les actions, et nous laisse une histoire silencieuse, au moins dans ce qu’on dit être capable de le lire, puisque les quelques textes qui apparaissent sont dans une langue morte, en celui que Conan indique clairement que celui qui la paie, ainsi que cet esprit indomptable et ce code spécial pour gouverner sa vie. Ribic n’est pas compliqué et laisse une claire aventure de l’homme contre la nature, qui se termine par un peu de barbarie contre les civilisés. Mais en tant qu’artiste aussi, il se permet des scènes spectaculaires et puissantes, mais il ne laisse jamais le récit s’évanouir, sinon il laisse un bon exemple d’impulsion pour en dire beaucoup sans les textes. Démonstration remarquable de ce que Ribic peut faire par lui-même, nous devrons attendre l’avenir et les prochains projets qui pourraient survenir.

Depuis que j’ai de la mémoire, j’ai lu des bandes dessinées. Ma mère m’a acheté le premier avant d’apprendre à bien lire, quelqu’un a dit à la pauvre femme qu’elle aidait les enfants à se rapprocher de la lecture. Il est toujours à la recherche de la personne qui lui a dit de le remercier convenablement, avec un club. Passionnée par le monde de la vignette, je dévore chaque bande dessinée qui me passe. L’Américain est mon préféré mais les Japonais et les Européens remplissent également mes étagères. Si vous ajoutez des livres, des séries télévisées et des films, je suis ce qu’ils appellent geek aujourd’hui, et fier d’être. Journaliste avec des études audiovisuelles et un goût pour la communication à tous les niveaux, quand j’ai le droit d’écrire. Je n’épouse personne et que ce soit ennuyeux, passionnant, intense ou un gaspillage de papier, une bande dessinée doit être lue et commentée pour qu’elle soit vraiment vivante.