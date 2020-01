Conan le barbare conclut un arc d’histoire épique d’une année

Cette semaine, la saga héroïque d’épées et de sorcellerie de Marvel Comics, Conan le Barbare a conclu «La vie et la mort de Conan», un arc narratif en douze numéros de l’écrivain Jason Aaron et de l’artiste Mahmud Asrar. La chronique épique, “La vie et la mort de Conan” est le premier scénario du titre phare depuis le retour célèbre du Cimmerian à Marvel Comics l’année dernière aux côtés d’une multitude de titres connexes, y compris Savage Sword of Conan, Age Of Conan: Bêlit, Queen Of La côte noire et l’âge de Conan: Valeria.

Conan de Robert E. Howard, «cheveux noirs, yeux maussades, épée à la main», est apparu pour la première fois dans le magazine de pâte Weird Tales, la maison littéraire de H.P. Lovecraft et ses pairs, dans la nouvelle “Le Phoenix sur l’épée”, publiée pour la première fois en décembre 1932. Un guerrier audacieux et maussade des confins nord de Cimméria, les aventures remarquables de Conan de mélancolie et de gaieté en tant que pirate, soldat, voleur, et le monarque luttant contre les sorciers maléfiques, les créatures redoutables et les forces du surnaturel à travers le monde hyborien mythique ont enchanté les lecteurs de fiction fantastique depuis des générations. En 1970, le célèbre écrivain-éditeur Marvel Comics Roy Thomas et auteur de Conan: The Ultimate Guide to the World’s Most Savage Barbarian, a présenté des lecteurs de bandes dessinées à Conan the Barbarian dans un magazine mensuel écrit par lui-même et présentant l’art dynamique de Barry Windsor-Smith, plus tard succédé par l’artiste légendaire John Buscema.

Après 15 ans de désir de voyager, Conan est revenu à ses racines chez Marvel en 2019 pour la joie des nouveaux lecteurs et des anciens fans. Sur douze numéros, le récit épique «La vie et la mort de Conan» arrive à son terme avec la coda de cette semaine. Dans l’histoire de Jason Aaron, une sorcière infâme, la sorcière cramoisie cherche à élever le Tout-Puissant Razazel, Arch-Démon de la Nuit des Anciens avec la magie de la mort du sang d’un puissant guerrier qui a «contourné la mort par les marges les plus haletantes – le plus un grand guerrier trompe la mort, plus son sang devient puissant. »Le sang d’un homme qui refuse de mourir est imprégné de la magie de la mort nécessaire pour invoquer Razazel dans le monde des mortels.

Dans «La vie et la mort de Conan», Conan emprunte un chemin périlleux à travers les terres d’Hyboria, traversant des mers infestées d’abominations, se plongeant dans des catacombes sans soleil rampant avec les morts-vivants, et se frayant un chemin du ventre même d’un léviathan, tous les tandis que le sang de son guerrier mûrissait pour nourrir la montée de Razazel. À Zamora, la ville des voleurs, Conan, un combattant victorieux dans le Maul, attire le regard d’une séductrice – la sorcière cramoisie déguisée – jouant sur les matchs. Empoisonné par la sorcière et destiné à un sacrifice rituel à l’Archémon, Conan échappe à ses vils griffes, laissant la sorcière pour les morts et ses mystérieux enfants, Razza et Zazella, pour hanter ses traces à travers les ombres du temps. “La vie et la mort de Conan, douzième partie: Le pouvoir dans le sang” amène l’arc de l’histoire à sa fin ultime, alors que le Cimmérien se retrouve à nouveau dans la Tour du Tout-Puissant Razazel à la merci de la sorcière cramoisie et de son sinistre nichée.

Jason Aaron, écrivain acclamé de War of the Realms, Thor, Valkyrie: Jane Foster, a conçu une intrigue complexe et souvent horrible qui dépeint le Cimmérien dans sa jeunesse folle, carousante et voleuse, et dans les années où il régnera sur le royaume de Aquilonia, avec les Enfants de la Grande Mort Rouge qui rôdent toujours dans l’attente. Les superbes illustrations de la série, gracieuseté de Mahmud Asrar et du coloriste Matt Wilson, s’appuient sur l’artisanat et la technique historiques de leurs prédécesseurs Barry Smith, Gil Kane, John Buscema, John Romita et Cary Nord, pour créer un récit visuel luxuriant et vibrant qui sert d’hommage digne de l’héritage artistique du héros, Conan le Barbare.

Conan le Barbare # 12 de Marvel Comics est disponible le 29 janvier dans une bande dessinée conviviale du quartier près de chez vous.

