Conan le barbare détruit un Spider-Man

L’un des plus infâmes Spider-Man fait face à Conan le Barbare, avec des résultats assez désastreux pour lui.

Attention SPOILERS de la bande dessinée Marvel Conan: Battle for the Serpent Crown numéro 2, par Saladin Ahmed, Luke Ross, Nolan Woodard, Travis Lanham, Luke Ross et Mark Basso. Où nous pouvons voir le célèbre barbare face à un Spider-man.

Conan le barbare rejoint le Univers Marvel en 2019, après que l’éditeur ait racheté les droits du personnage. Cependant, même si cela prend peu, sa présence a été brutale. Et sa nouvelle mini-série, Conan: Bataille pour la couronne de serpent, c’est spectaculaire. Maintenant, il cherche une bague énigmatique à Las Vegas, aux côtés d’un jeune voleur nommé Nyla Skin.

Cependant, après Chat noir voler l’anneau Conan et Nyla ils la poursuivent, pour rencontrer l’infâme Spider-man depuis Las Vegas: l’araignée écarlate (Araignée écarlate). La bataille n’attendra pas.

Le combat est de courte durée.

Au cours des années qui ont suivi l’infâme Clone Saga, on pensait que Ben reilly était décédé après avoir été empalé par le Lutin vert. Le personnage emblématique était un clone de Peter Parker créé par Miles Warren, également connu sous le nom le chacal, après la disparition de Gwen stacy. Ben et Peter sont allés et viennent pour savoir qui était le Parker d’origine, mais il s’est avéré que Ben était le clone.

Le Spider-man dit L’araignée écarlate attaque Conan, parvenant à l’enchevêtrer un peu avant d’échapper à chaque coup. Reilly frappe sa mâchoire, réussissant à assommer le puissant barbare. Bien qu’il essaie de le battre dans un combat loyal, ce n’est que grâce à Nyla Quoi Conan gagne. Nyla lance un faisceau de lumière dans les yeux de Reilly, l’aveuglant complètement.

Alors que Reilly essaie de récupérer, Conan frappe, jetant sur ce Spider-man contre un signe lumineux. L’impact envoie une grande quantité de tension à travers le corps de Spider-Man. En quelques secondes, il s’effondre au sol, abasourdi et électrocuté.

Le combat est finalement court, même Conan Il commente qu’il a trouvé le sujet trop insatisfaisant, car cela “sent trop la sorcellerie”. Après tout, Conan n’a pas pu porter un seul coup à l’araignée écarlate avec son épée. Ce n’est donc pas une victoire équitable.

Cette réunion Conan: Bataille pour la couronne de serpent numéro 2 établit à quel point il est intégré Conan dans la nouvelle réalité dans laquelle il vit. Puisqu’il est membre du Avengers sauvages avec Venin et poursuit également Black Cat tout au long de ce nombre. La bague que vous recherchez est liée à Mephisto, le diable qui tourmente les héros les plus célèbres. Sans oublier qu’ils mettent fin à cette bande dessinée transportée vers Wakanda. Sans aucun doute l’un des endroits les plus emblématiques de l’univers Marvel.

