Conception alternative du crâne rouge dans Avengers: Infinity War

L’une des grandes surprises d’Avengers: Infinity War a pu revoir Red Skull et maintenant nous pouvons voir que d’autres conceptions ont été appréciées.

Une nouvelle œuvre d’art conceptuelle surprenante Avengers: Infinity War révèle que le retour de Red Skull avait presque un aspect complètement différent dans le film Marvel Studios Cinematic Universe.

Ce fut l’une des propositions de sa comparution.

Voici ce que l’artiste a partagé sur son Instagram: “Il s’agit d’un concept initial de Red Skull ou Soul Keeper comme quelqu’un qui a peut-être rencontré plusieurs personnes dans l’espace et habillé dans leurs différents costumes.”

En 2011, le grand méchant du film Captain America: le premier vengeur C’était Red Skull, il fait face au grand héros de Marvel et à la fin est absorbé par les pouvoirs du Tesseract que nous avons finalement appris avec la Gemme de l’Espace à l’intérieur. Les films ont passé et on ne savait rien de plus sur ce personnage.

Il était pris au piège à Vormir.

Dans le film Avengers: Infinity WarThanos est à la recherche des Infinity Stones et découvre que la Soul Stone est sur cette planète, alors il y voyage avec Gamora. C’est alors que nous revoyons Red Skull. Il est devenu une sorte d’être qui garde le lieu et explique les règles pour obtenir l’objet désiré à tous ceux qui y aspirent. Comme vous devez sacrifier ce que vous aimez le plus, Thanos jette Gamora dans le vide et obtient ainsi la Gemme. Il se rend ensuite sur Terre pour le Mind Gem sur le front de Vision.

L’acteur qui a joué Red Skull dans Avengers: Infinity War était Ross Marquand, remplacement Hugo Weaving. Dans une récente interview, il a déclaré que cela ne le dérangerait pas de revenir en tant que personnage, car il semble s’être libéré de sa mission de gardien du Gem. C’est parce que Thanos l’a détruit dans le deuxième “snap”. Ce serait donc une excellente option pour un futur film de l’univers cinématographique Marvel.

