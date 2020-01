Confirmé Colin Farrell étant Pingino dans ‘The Batman’

Après les rumeurs de novembre dernier, le réalisateur Matt Reeves a confirmé que Cololin Farrell («Dumbo») serait Oswald Cobblepot, également connu sous le nom de Penin, dans le futur film de l’homme chauve-souris ».Le batman‘. Les médias soulignent que les négociations n’ont pas été faciles et ont pris des mois, mais finalement elles ont été couronnées de succès et Farrell étant dans ce film a récemment commencé sa production à Londres.

Pingino a déjà été joué par Danny DeVito dans ‘Batman Returns’ (Tim Burton, 1992), Burgess Meredith dans la série télévisée de 1960 et plus récemment par Robin Lord Taylor en tant que jeune Oswald Cobblepot dans la série FOX, ‘Gotham’ .

Farrell rejoint un casting qui comprend également Robert Pattinson comme Batman, Zo Kravitz comme Catwoman / Selina Kyle, Paul Dano comme The Riddler (Enigma), Andy Serkis comme Alfred Pennyworth, John Turturro comme Carmine Falcone et Jeffrey Wright comme commissaire Gordon. Récemment, la participation de Jayme Lawson et Peter Sarsgaard a également été annoncée.

“Le batman‘est en cours de développement par Warner Bros. depuis 2015, lorsque Ben Affleck a confirmé sa participation au DCEU. Mais après qu’Affleck ait quitté le projet, en février de cette année, il a été annoncé que Matt Reeves (‘L’aube de la planète des singes’) reprendrait le film qui mettrait en vedette Robert Pattinson comme personnage principal.

L’histoire de Reeves a été décrite comme un projet axé sur les personnages qui se concentre sur les expériences de Batman en tant que meilleur détective du monde. Le cinéaste a également déclaré qu’il s’attend à une importante “galère des méchants” dans le film.

Produit par Reeves et Dylan Clark, le directeur de la photographie nominé pour la cicatrice, Greig Fraser est directeur de la photographie pour le projet déjà tourné au Royaume-Uni et qui est sorti en salles le 25 juin 2021.

