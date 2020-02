Confirmé: ‘Indiana Jones 5’ n’est pas un redémarrage

Hier, à Londres, lors de la 73e édition des British Academy Film Awards, la productrice Kathleen Kennedy a parlé de l’état actuel de la future livraison d’Indiana Jones.Indiana Jones 5“. Entre autres choses, le co-fondateur d’Amblin Entertainment (avec Steven Spielberg et Frank Marshall) et président de Lucasfilm depuis 2012 a confirmé que le film est une continuation de l’histoire, et non un redémarrage:

“Nous y travaillons, développons le script pour arriver au point où nous sommes prêts. Harrison Ford étant impliqué … Ce n’est pas un redémarrage. C’est une continuation. Ford a hâte de commencer à travailler sur le nouveau film,” Dit Kennedy.

Kathleen Kennedy et Frank Marshall, producteurs chevronnés de la franchise Volvern avec John Williams, créateur de la musique. Avec Steven Spielberg à nouveau dans la direction et Harrison Ford comme personnage légendaire, le film présente un scénario de David Koepp (“Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal”).

Commencé en 1981 avec «A la recherche de l’arche perdue», entre les quatre films de la franchise ont récolté près de 2 000 millions de dollars au box-office mondial. En outre, Bob Iger, président et chef de la direction de la société mère de Lucasfilm, Disney, a déclaré que «Indiana Jones 5» n’était pas le dernier film de la série.