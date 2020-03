Confirmer un nouveau film Spider-Man du scénariste Roberto Orci

Partager

Roberto Orci, qui a écrit le script de The Amazing Spider-Man 2: The Power of Electro, va maintenant réaliser un nouveau film sur l’univers du personnage.

Bien que la deuxième tranche de L’incroyable Spider-Man c’est devenu la fin de cette nouvelle saga de Spider-Man, ils ont donné une nouvelle opportunité à Roberto Orci pour explorer l’histoire de certains des personnages de cet univers cinématographique.

Pour l’instant, nous ne savons pas sur quel personnage ce film de Roberto Orci se concentrera, bien qu’il soit clair qu’il n’appartiendra pas au Univers cinématographique Marvel, mais cela fera partie de l’Univers qu’ils créent avec Venin et Morbius Et on dit qu’ils veulent ajouter à Nightwatch, Soie et Kraven.

Un écrivain avec beaucoup d’expérience dans les blockbusters.

Au-delà The Amazing Spider-Man 2: La puissance de l’électro, Roberto Orci a écrit ou co-écrit Mission impossible 3, la trilogie de Star trek redémarré par J.J. Abrams et les deux premiers films Transformers, souvent avec Alex Kurtzman.

Roberto Orci Il a également participé à des succès télévisés avec Hawaii 5.0, Scorpion, Sleepy Hollow, Fringe et Alias

Sur quel personnage Roberto Orci pourrait-il se concentrer dans ce nouveau film? À en juger par l’obscurité de cet univers de personnages de Spider-Man, l’un des gros paris est Nightwatch, Un anti-héros qui brise la chronologie dont l’obscurité dans le passé et l’avenir, couplée à sa prédilection pour exister dans la morale grise, sonne parfaitement pour ce scénariste.

Les plans de SONY est de présenter autant de méchants que possible, puis de les rassembler dans un seul film dans le style de Avengers pour leur faire face Spider-man de Tom Holland. Dans ce qui serait le crossover le plus épique de tous les temps. Bien que pour l’instant nous devrons nous contenter de pouvoir voir le film de Venin 2 le 2 octobre 2020, Morbius, le vampire vivant que nous pouvons voir le 31 juillet 2020. Sauf en raison de la Coronavirus Modifiez les versions et retardez les dates.

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.