Confirmez qu’Aladdin 2 fera l’affaire après le grand succès de l’original

Disney confirmer Aladdin 2 avec les écrivains Andrea Berloff (Straight Outta Compton, The Kitchen) et John Gatins (Vol, Real Steel).

Après avoir levé plus de 1,05 milliard de dollars dans le monde avec le premier film, il est normal qu’ils veuillent Aladdin 2 Viens vrai. Voilà pourquoi ils ont déjà les scénaristes Andrea Berloff (Straight Outta Compton, The Kitchen) et John Gatins (Flight, Real Steel) qui aura pour mission d’étendre la saga. Selon les rapports, la suite sera basée sur une toute nouvelle idée originale qui a été conçue après six mois d’un brainstorming intense, et ne sera pas une adaptation de l’une des suites animées des années 90 qui ont été publiées directement sur le marché de la vidéo

Tout pointe vers le directeur du premier versement Guy ritchie reviendra pour Aladdin 2, ils auront également à nouveau Will Smith, Mena Massoud et Naomi Scott qui répéteront leurs rôles Genie, Aladdin et Jasmin, respectivement, mais aucune offre officielle ne sera faite tant que le script n’est pas vraiment prêt.

Comment vont-ils continuer l’histoire?

Attention SPOILERS. Le premier épisode de 2019 a laissé une fin légèrement différente de la version d’animation. Puisque Genius était maintenant un humain qui avait formé une famille et ne semblait pas avoir de pouvoirs. Ils doivent donc les faire récupérer d’une manière ou d’une autre pour que le film soit le plus intéressant possible, car si vous n’avez pas le grand personnage bleu, Aladdin 2 n’aura que peu d’intérêt.

Avec un peu de chance, ils donneront plus de nouvelles sur ce projet qui sortira probablement en 2022. Maintenant, la question est de savoir s’ils feront plus de suites de leurs succès d’adaptation de classiques d’animation. Vont-ils faire Beauty and the Beast 2? Le Roi Lion 2? Ils ont essayé avec Maleficent mais la suite n’a pas eu le succès escompté. Depuis la suite de 2019, la moitié de celle de 2014 d’origine.

Première critique de Sonic sur le film: un grand divertissement familial

La suite de We are the best (1992) copiera Cobra Kai

