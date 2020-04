Connie Nielsen a révélé les détails de la coupe Snyder

Partager

Justice League, version Zack Snyder, continue de donner beaucoup à dire. À cette occasion, l’actrice Connie Nielsen a révélé de nouveaux détails sur la coupe Snyder et à quel point le film a changé lorsque le réalisateur a quitté le projet.

De plus en plus de détails peuvent être collectés sur la version de Justice League qu’est-ce que Zack Snyder. À plusieurs reprises, le réalisateur a révélé quelques secrets sur son Snyder Cut sur les réseaux sociaux, et surtout sur Vero. À cette occasion Connie Nielsen, interprète de la reine Hippolyte et mère de Diana, a donné une interview par chat pour Coming Soon où elle a parlé d’une scène importante supprimée du film réalisé par Zack.

Dans Justice League Les Amazones jouent un rôle important en prenant soin de l’une des boîtes mères recherchées par Steppenwolf. Lorsque le méchant apparaît à Themyscira pour la voler, les puissants guerriers donnent tout pour l’empêcher de quitter l’île. C’est ici que la reine Hippolyte apparaît et pendant quelques instants, ils parviennent à éloigner le chasseur de son objectif, cependant, tout est vain.

La version de Zack Snyder

Selon des déclarations récentes de Connie NielsenHippolyta avait une apparence beaucoup plus étendue et impressionnante dans Justice League; mais tout a changé à son arrivée Joss Whedon modifier la vision de Zack Snyder. De cette façon, le nouveau réalisateur en charge du film a fini par livrer un produit méprisé tant par les critiques que par les fans. Avec peu de place pour le doute, la scène racontée par Connie Nielsen deviendrait une partie de la Snyder Cut.

«Mon coup préféré absolu a été coupé du film, et j’ai du mal à l’accepter, c’était génial. J’ai dû courir contre un mur et sauter dans les airs, et alors que je filais en descendant, j’ai frappé l’un des monstres. J’ai fait ça pendant des semaines et ils ne l’ont pas mis. Ils l’ont retiré, ils l’ont mis, ils l’ont sorti. C’est ma grande douleur parce que j’aime les cascades, j’aime être impoli dans des films comme celui-ci, et je regrette également que le public ne puisse pas voir cette partie sur les grandes techniques de combat des Amazones, car elles étaient très cool! ” l’actrice sur la bande DC.

