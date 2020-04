Convertisseurs YouTube vers MP3 les meilleurs et les plus sûrs | .

La possibilité de convertir des vidéos YouTube en fichiers audio au format MP3 peut avoir diverses utilisations. Cette tâche peut être accomplie en ligne, via plusieurs sites Web avec différents degrés de réputation, et également via des programmes dédiés qui doivent être téléchargés et installés. Il existe des tonnes des deux types de convertisseurs vidéo YouTube sur Internet, il peut donc être difficile de les parcourir.

Les avantages de la conversion de vidéos YouTube en MP3 sont nombreux. Le concept était à l’origine rebutant pour de nombreux créateurs car une grande partie du contenu de YouTube est de la musique. Les artistes qui publient des vidéos musicales gratuites et financées par la publicité sur YouTube craignent naturellement qu’un programme qui puisse télécharger ces vidéos les élimine d’une source de revenus. Cependant, il existe d’autres utilisations, y compris la commodité simple. De nombreuses vidéos YouTube sont instructives et leur mise à disposition sous forme de fichiers audio portables ajoute du confort à la vie des gens. Les podcasts YouTube, qui ne dépendent généralement pas d’un élément visuel, peuvent également être meilleurs pour les fans au format MP3. Gardez simplement à l’esprit les règles de téléchargement du créateur.

Les critères pour étiqueter un convertisseur comme étant le “meilleur” diffèrent en fonction de l’objectif final d’une personne, de la fréquence à laquelle elle devra convertir des vidéos en MP3 et du montant d’argent qu’elle souhaite dépenser le cas échéant. Dans cet esprit, cet article se concentrera sur le choix d’une option pour chaque scénario. Pour ceux qui n’ont besoin de convertir des vidéos que de temps en temps, il est préférable d’utiliser un service en ligne qui fera le travail sans installer de logiciel local. Si l’objectif est de convertir fréquemment plusieurs vidéos, il y aura une option pour cela. Et enfin, pour les personnes qui souhaitent souvent convertir des vidéos et qui sont prêtes à payer pour des fonctionnalités supplémentaires et utiles, nous vous couvrirons également.

Ces convertisseurs de vidéos YouTube en ligne sont un centime, et cela pourrait être une mauvaise chose. Ces types de services ont tendance à introduire des logiciels malveillants dans les navigateurs des utilisateurs et peuvent poser d’autres risques pour la sécurité. Donc, pour les personnes qui ont juste besoin d’une conversion rapide en ligne, essayez de choisir un service et respectez-le. Dans cet esprit, la meilleure option en ligne pour la plupart des gens sera Offliberty. Ce site propose des versions téléchargeables de tonnes de sites Web et extrait le son d’une URL YouTube. C’est rapide, gratuit, semble professionnel et ne contient aucune annonce.

Pour ceux qui souhaitent obtenir des versions MP3 de vidéos YouTube relativement souvent, il existe une option extrêmement pratique dans un service appelé ClipGrab. Celui-ci nécessite l’installation d’un logiciel gratuit, mais ce léger inconvénient en vaut la peine car ClipGrab est le moyen le plus simple de convertir des vidéos. Après l’installation, il y a une option pour qu’il convertisse n’importe quelle URL YouTube copiée en un seul clic. Il est sûr et aussi rationalisé que possible.

Certaines personnes vivent un style de vie qui nécessite un contrôle plus approfondi de la conversion vidéo. Pour eux, la meilleure option est un programme appelé WinX HD Video Converter Deluxe. Il nécessite l’achat et l’installation de logiciels (généralement entre 30 $ et 45 $), mais il offre une multitude d’options. WinX HD peut convertir des vidéos YouTube en MP3, mais il peut également offrir un large éventail de formats au-delà. Il existe des options pour ajuster les profils de sortie en fonction du type de périphérique sur lequel les fichiers seront stockés, ainsi que des moyens de réduire la taille finale du fichier. Il peut récupérer des vidéos de presque n’importe où sur Internet, y compris sur les sites de médias sociaux. En tant qu’outil, il est pratiquement inégalé dans cet espace, malgré des frais d’entrée.

