Copie Marvel de Game of Thrones

La relation entre deux personnages de Marvel ce sera le même que l’un des meilleurs moments de la série Game of Thrones de HBO.

Rien ne peut arrêter Juggernaut, mais dans les nouvelles aventures des X-Men de Marvel ils lui ont interdit d’entrer dans sa nouvelle nation appelée Krakoa. Depuis techniquement, il n’est pas un mutant, car il a reçu ses pouvoirs d’une expérience. Vous allez maintenant avoir une histoire qui vous rappellera la relation de Arya et le chien dans Game of Thrones.

Juggernaut est apparu pour la première fois dans la bande dessinée Marvel Les X-Men numéro 12 en 1965. Le demi-frère de Charles Xavier, appelé Cain Marko, découvrez la gemme de Cyttorak en Corée, résultant en une super force imparable. Prenant le nom de Juggernaut, le personnage est devenu l’un des ennemis les plus dangereux des X-Men. Cependant, il a flirté avec héroïsme à plusieurs reprises et a même rejoint plusieurs équipes avec des mutants.

La nouvelle série Juggernaut de Fabian Nicieza et Ron Garney, vise à montrer comment cela l’affecte de ne pas être autorisé à entrer dans la nation mutante, bien qu’il soit le beau-frère de Charles Xavier et un membre récent des X-Men. Heureusement, vous rencontrerez une mystérieuse jeune femme nommée D-Cel, avec la possibilité de ralentir les pouvoirs. La minisérie de Marvel Il fera correspondre les deux âmes perdues dans une aventure qui déterminera leur place dans un monde qui s’est apparemment déplacé sans elles. Et selon Fabian Nicieza, Juggernaut et D-Cel auront un «Dynamique d’Arya et du chien» de Game of Thrones.

Ce n’est pas la première fois que Fabian Nicieza écrire des anti-héros.

Il a collaboré avec l’artiste Rob liefeld sur trois thèmes de Nouveaux mutants, qui a abouti à la création de Deadpool. En outre, il est également responsable de la création de Câble. Juggernaut lui-même est même apparu dans le deuxième film Deadpool avec plusieurs scènes choquantes.

Avec la relance de X-Men de Jonathan Hickman frappant tout l’univers Marvel, il est intéressant de voir quels personnages sont affectés ou laissés par l’utopie mutante supposée de Krakoa. Au-delà de ça, Juggernaut Il a été établi comme une force à considérer, mais il sera intéressant de voir comment il interagit avec Cellule D, surtout s’ils copient Game of Thrones.

