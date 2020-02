«Cordes» – Méfiez-vous du chien

Souffrant de la mort de sa toute récente sœur, Elena, une jeune femme tétraplique, s’est retirée en masse à la campagne avec son père. Tout le monde a l’aide d’Athos, un pasteur belge spécialement formé pour l’aider. Cependant, qui devrait être son meilleur ami et son plus grand soutien a contracté une étrange maladie et est devenu son pire cauchemar.

‘Ropes’ est une variante du ‘Cujo’ de Stephen King avec un pauvre adolescent en fauteuil roulant. Terreur sans quitter la maison, sans même pouvoir se lever de la chaise. Une maison isolée au milieu de nulle part transformée en piège mortel perfide gardé par un chien perfide qui, bien sûr, essaie de vous déranger aux moments les plus inopportuns.

Une production minimaliste qui s’appuie sur des éléments justes, et nécessaire pour reprendre son souffle, sainte et être d’une proposition marquée comme contraint par ses limites auto-imposées. En dépit de son état évident de poire crue, il se distingue par l’angoisse effective avec laquelle il humilie sa simplicité humble, celle d’une bonne production de genre.

Celui d’une production bonne et angoissante de genre qui va de soi, sans plus de lectures que le mauvais roulement inhérent au moment et au lieu, dans une situation d’idéal sans défense pour le plus grand plaisir du spectateur, cruelle et sibylline. Un drame enveloppé de faux suspense, mais qui ne manquait pas de tension et de nerf aussi bien porté qu’au final, dûment apprécié.

Par Juan Pairet Iglesias



