Corona Capital lancera un programme spécial en ligne

Ils disent que les périodes d’isolement sont bonnes pour les voyages introspectifs et pour regarder le passé, avec un air réfléchissant. Sous cette idée, le festival de musique Couronne de la capitale Il a annoncé un “chapitre spécial” qui se tiendra en ligne et dont le but est de rappeler les meilleurs moments de ses éditions passées.

Faites partie d’une étape de plus de notre histoire dans le chapitre spécial de #CoronaCapital. Souvenons-nous de grands moments et faisons partie d’une initiative unique depuis chez nous. Connectez-vous les 2, 9 et 16 mai à 21h00! pic.twitter.com/5k4mrTytPh – Corona Capital (@CoronaCapital) 28 avril 2020

Selon la vidéo diffusée sur leurs réseaux sociaux, cette édition virtuelle du grand événement se compose de «Un espace pour parler de la musique, avec les voix qui racontent notre histoire». Les hôtes du programme sont Ileana Rodríguez “Reclu”, Francisco Alanís “Sopitas”, Javier Aceves “Baxter”, Antonio Espinosa “Korno”, Leo Arriaga et Leonora Milan.

La spéciale sera divisée en trois segments et chacun se déroulera à des jours différents le mois prochain: 02, 09 et 16 mai. Les retransmissions en direct débuteront tous les samedis à 21h00, avec le soutien des réseaux officiels de Corona Capital (Facebook et YouTube).

Aux revues, anecdotes et capsules spéciales que ce programme, selon El Universal, se vanteront sont des interviews et des documents inédits des éditions précédentes. Pour la dernière transmission (16 mai), des présentations spéciales sont attendues de certains groupes qui composent la composition de Corona Capital Guadalajara 2020.

“En tant que festival, nous sommes toujours allés plus loin, défiant toutes les limites pour offrir des expériences incroyables qui montrent que la musique est le langage universel par excellence”, a-t-il déclaré aux médias. Armando Calvillo, directeur des festivals à Ocesa. “C’est pourquoi aujourd’hui Corona Capital se réinvente et mise sur un format numérique, afin d’offrir du divertissement aux Mexicains dans un moment de distanciation sociale, de célébrer et de partager avec eux la grandeur de la musique.”

Le prochain Couronne de la capitale Il se tiendra les 14 et 15 novembre 2020 au CDMX. De son côté, la Corona Capital Guadalajara 2020 a changé ses dates de pointe pour les 12 et 13 septembre de cette année.