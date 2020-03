Corona Zombies, le premier film sur le Coronavirus

Le studio de cinéma Full Moon Features devrait sortir Corona Zombies, le premier film à profiter directement de la pandémie de coronavirus.

Depuis l’apparition des premiers cas connus de coronavirus en décembre 2019, le monde entier a radicalement changé. En raison de la propagation mondiale de COVID-19, des pays comme l’Espagne ou l’Italie sont bloqués, les compagnies aériennes du monde entier sont sur le point de fermer, et aux États-Unis, la distanciation sociale est devenue la norme. Les restaurants, bars et cinémas ferment leurs portes pendant au moins deux semaines. Mais cela n’a pas empêché les fonctionnalités de la pleine lune de trouver un moyen de tirer le meilleur parti de la panique de masse. Depuis, ils sortiront Corona Zombies.

Full Moon Features est une société de production et de distribution spécialisée dans les films d’horreur et de science-fiction tabloïd directement sur le marché de la vidéo. Fondée en 1988 par le célèbre cinéaste culte Charles Band, la société est connue pour produire des films comme Puppet Master, Evil Bong et leurs innombrables suites pour très peu d’argent et selon un calendrier serré. En affaires depuis si longtemps, Full Moon a toujours essayé de trouver des moyens de rester à jour et de rivaliser avec les plus grandes entreprises de l’industrie du cinéma. Ils se sont même lancés dans la mode du streaming en 2019 avec le lancement de leur propre chaîne et application, également appelée Full Moon Features.

De quoi parle ce film?

Annoncé plus tôt cette semaine, le slogan Corona Zombies dit: «Un gouvernement endormi! Les gens riches haussent les épaules! Et un virus qui fait lever et tuer ses victimes!

Full Moon a déjà commencé à promouvoir Corona Zombies sur Twitter, et le film sortira numériquement le 10 avril. Ce qui cause beaucoup de controverse en raison de la sensibilité de cette crise mondiale.

Full Moon Features plonge déjà tête baissée, indépendamment des critiques possibles pour avoir capitalisé sur une pandémie mondiale. Son compte Twitter publie des images promotionnelles qui se reproduisent avec un manque de désinfectant pour les mains et une pénurie de papier toilette. En plus de cela, ils ont également publié des images photoshop des bulletins de nouvelles du président Donald Trump et d’autres fonctionnaires portant l’affiche Corona Zombies.

Reste à savoir si Corona Zombies sera un succès. Ce n’est pas parce que tout le monde fait face au coronavirus que tout le monde ira voir un film d’horreur rapide et à petit budget, même s’il s’agit du premier film à s’attaquer directement à la pandémie. Voulez-vous le voir? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

