Côté obscur de l’anneau: qui joue Chris Benoit | .

Qui joue le rôle de Chris Benoit dans Côté obscur de l’anneau? Produite par Viceland et créée en 2019, la série documentaire explore des sujets controversés du monde de la lutte professionnelle. Pour sa première première saison, Dark Side of the Ring a examiné la tragédie de Chris Benoit. Se déroulant sur une période de trois jours en 2007, du 22 au 24 juin, Chris Benoit a tué sa femme Nancy Benoit et étouffé leur fils de sept ans, Daniel, avant de se pendre. Compte tenu de la nature tragique de l’affaire, en plus du fait que Benoit était une superstar vétéran de la WWE au moment où il s’est produit, l’affaire a attiré l’attention des médias et des discussions sur les causes possibles derrière un acte aussi insensé.

Rapporté par Chris Jericho, qui était un ami proche des Benoits, le documentaire en deux parties ne fournit pas de réponse définitive. Il raconte, cependant, les débuts de Benoit de nouveau venu à interprète universellement respecté. Présentant des interviews de certains amis de lutte de Benoit, dont Dean Malenko, Vickie Guerrero et Chavo Guerrero, Dark Side of the Ring examine la relation volatile et souvent abusive entre Chris et Nancy. Le documentaire examine également comment l’abus de stéroïdes et l’ETC grave pourraient avoir contribué au jugement compromis de Benoit. Loin d’être simplement sensationnaliste, Dark Side of the Ring n’oublie pas le coût humain derrière toutes les manchettes.

Cela est particulièrement évident dans les moments où David, le fils de Benoit de son premier mariage, apparaît à la caméra. Ses souvenirs et ses pensées sont les plus émotifs, reflétant des blessures qui pourraient ne jamais guérir. Dark Side of the Ring consacre également beaucoup de temps à l’amitié entre Benoit et Eddie Guerrero, notant que la mort de Guerrero en 2005 a particulièrement touché Benoit. Pour illustrer leur amitié et à d’autres fins, des acteurs ont été utilisés dans des reconstitutions. Tyson Dux, un lutteur indépendant notable, qui a lutté pour la WWE dans le cadre du Cruiserweight Classic et à d’autres événements, a dépeint Benoit. Les reconstitutions, qui ont tendance à être filmées d’une manière obscure qui obscurcit les visages, sont un élément reporté de la première saison de Dark Side of the Ring. Des remplacements ténébreux pour Vince McMahon et Jim Ross d’AEW sont également visibles.

Vers la fin, Dark Side of the Ring fait de son mieux pour terminer sur une note pleine d’espoir. David est en relation avec Sandra Toffoloni, la sœur de Nancy, et les deux se voient se soutenir mutuellement lors d’une interview particulièrement difficile. Commentant le projet de documentaire, David a déclaré que cela l’avait aidé à “abandonner 13 ans de douleur”.

Côté obscur de l’anneau la saison 2 devrait comprendre 10 épisodes. Avec deux vers le bas, le reste de la saison explorera des scandales mémorables comme l’affaire de meurtre impliquant la légende de la lutte Jimmy Snuka et la mort d’Owen Hart lors d’un événement télévisé à la WWE. Bien que les reconstitutions aient été critiquées par les critiques pour s’être éloignées du ton de la série documentaire, il devrait être intéressant de voir si d’autres grapplers reconnaissables sont impliqués dans les docuseries à l’avenir.

