Coup dur pour le monde de la bande dessinée, le premier grand distributeur tombe

Le Coronavius ​​ferme de nombreuses entreprises et le monde de la bande dessinée n’est pas étranger et connaît la première grande perte. Un coup dur pour les lecteurs de Marvel, DC Comics ou Dark Horse.

La pandémie mondiale dont nous souffrons en raison de Coronavirus (Covid-19) nous oblige à être enfermés dans nos maisons. C’est un gros problème, mais au moins nous avons les histoires des meilleurs super-héros afin que nous puissions nous entraîner aussi longtemps que nous le voulons. Mais maintenant, il y a de mauvaises nouvelles pour le monde de la bande dessinée en tant que Diamond Distributors, le distributeur de Marvel, DC Comics, Dark Horse, Image, Boom! Studios y Dynamite Ils ont informé les éditeurs qu’ils n’accepteront plus de nouveaux produits dans leurs entrepôts et que toutes les expéditions aux détaillants cesseront de 1 avril.

Le fondateur du diamant, Steve Geppi, a publié ce qui suit sur le site Web de l’entreprise:

«Ma seule conclusion logique est de suspendre la distribution du nouveau produit hebdomadaire jusqu’à ce que les progrès réalisés pour arrêter la propagation de cette maladie soient plus clairs. Les produits distribués par Diamond et dont la vente est prévue pour le 1er avril ou après ne seront pas expédiés aux détaillants jusqu’à nouvel ordre. »

Cela cause un coup très dur au monde de la bande dessinée, puisque Diamond Distributors est le plus grand distributeur de bandes dessinées et de romans graphiques en anglais dans le monde. Cela provoquera une veste zippée brutale.

Le salut sera la numérisation.

Comme nous le savons déjà, le monde de la bande dessinée a survécu à l’ère d’Internet, car bien qu’il y ait beaucoup de contenu en ligne, les gens achètent toujours leurs histoires physiquement. Par conséquent, un concessionnaire ferme pourrait forcer Marvel, DC Comics et le reste des éditeurs de parier très fortement sur la numérisation. Que ce soit pour créer des plateformes de style Netflix ou en vendant les bandes dessinées séparément. Mais il est clair qu’après le passage du Coronavirus, rien ne sera plus pareil. Surtout si les lecteurs s’habituent à la lecture Wolverine, Superman ou Batman sur leurs ordinateurs ou mobiles plutôt que sur papier.

Ce qui est clair, c’est que le monde de la bande dessinée devra se réinventer après avoir été une industrie qui en compte plus de 80.

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.