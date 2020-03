Court Intense Bande-annonce officielle d’Antebellum

Lionsgate a publié la bande-annonce officielleAntebellum‘, thriller d’horreur réalisé par Gerard Bush et Christopher Renz dont la première américaine est prévue le 24 avril 2020 (15 mai en Espagne).

“Antebellum‘suit l’histoire de l’auteur à succès Veronica Henley (Janelle Mone), qui se retrouve prise au piège d’une terrible réalité qui lui fera essayer de découvrir un mystère incroyable par tous les moyens avant qu’il ne soit trop tard.

Aux côtés de Monone, le film met en vedette Kiersey Clemons (‘Sweetheart’), Gabourey Sidibe (‘Precious’), Jena Malone (‘The Hunger Games’), Eric Lange (‘Narcos’), Jack Huston (‘Ben-Hur’), Tongayi Chirisa (‘Crusoe’), Mark Richardson II, Rob Aramayo et Lily Cowles.

Le film sera le premier long métrage de ses réalisateurs, connu pour avoir réalisé le court métrage sur le PSA, «Against the Wall», avec Michael B. Jordan, Danny Glover et Michael K. Williams. Ray Mansfield et Sean McKittrick ont ​​produit ce projet pour QC Entertainment («Get Out», «Us») avec Zev Foreman et Lezlie Wills.

Ceci et d’autres trilers peuvent les trouver sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section de Bandes-annonces et vidéos du web.

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube