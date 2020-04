COVID-19. Des dirigeants de Disney en guerre contre l’entreprise

Disneyland à Anaheim est l’un des parcs à thème qui restent fermés indéfiniment en raison de la pandémie de coronavirus, et Disney négocie des réductions de salaire pendant la fermeture avec ses employés.

Des sources dans The Hollywood Reporter disent que la modification des contrats Disney à leurs employés utilise le mot «temporaire» pour décrire des réductions de salaire de 20 à 30%, mais ils n’offrent pas de date de fin ferme, par contre parce qu’aux États-Unis Unis, personne ne sait combien de temps les fermetures et la cessation d’activité dans les travaux non essentiels peuvent prolonger, dans d’autres pays comme l’Espagne, un mois de cessation des activités non essentielles a été confirmé, mais cela durera sûrement plus longtemps.

Ces mesures ont déclenché une bataille entre les dirigeants de Disney et les cadres supérieurs au sujet des réductions de salaire de l’entreprise qui ont été dévoilées le 30 mars.

Les cadres affectés aux niveaux vp, senior vp et exécutif vp sont contrariés par le fait que les réductions de salaire aient été décidées unilatéralement et représentent une réduction de 20 à 30% des revenus. Plus alarmant, les contrats modifiés envoyés à ces dirigeants ne prévoient pas de date de fin et les employés n’avaient que deux jours pour les signer.

Cette décision a déclenché un contrecoup à travers le conglomérat mondial, favorisant les coupes indispensables “alors que nous naviguons dans ces eaux inconnues”. Le président Bob Iger renoncera à son plein salaire et le nouveau PDG Bob Chapek bénéficiera d’une réduction de 50% de son salaire de base alors que Disney fait face à la nouvelle pandémie de coronavirus.

Un vice-président de Disney gagne généralement entre 150 000 $ et 200 000 $ en salaire de base, selon les sources, tandis que le salaire d’un vice-président exécutif peut dépasser 700 000 $, selon le département (les cadres du marketing, de la distribution et de la création gagnent historiquement plus de fonctions d’entreprise). Certains employés sont également rémunérés par des actions Disney.

Mais ceux qui connaissent les nouvelles réductions (20% pour les vps, 25% pour les vps seniors et 30% pour les vps exécutifs) notent que la plupart des rémunérations d’Iger et Chapek resteront intactes car les réductions ne s’appliquent qu’à leur salaire de base. Dans le cas de Chapek, sa base est de 2,5 millions, mais sa prime cible annuelle est de 7,5 millions et sa prime incitative annuelle à long terme est de 15 millions.

De même, le salaire de base d’Iger au cours du dernier exercice était de 3 millions, mais il a gagné 44,5 millions en tant que rémunération supplémentaire, qui resterait intacte (la rémunération supplémentaire d’Iger est largement basée sur la performance de l’entreprise et probablement ne correspond pas à ce chiffre cette année.) Dans un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, Disney a également noté que “M. Iger … renonce également à son droit de recevoir son allocation de voiture payable pendant la même période pendant laquelle l’exemption de salaire est en vigueur”. Ce geste n’est pas passé inaperçu pour certains, dont la rémunération annuelle totale est en ligne avec le coût d’un véhicule de luxe.

Une source de Disney a rejeté les plaintes et a déclaré à THR: “Une grande partie de l’entreprise a cessé en raison de cette pandémie, et pour ces personnes se plaindre de tant de souffrances dans le monde, c’est incroyablement égoïste et triste.”

Des sources affirment que les contrats modifiés de Disney utilisent le mot «temporaire» pour décrire les coupes, qui entrent en vigueur immédiatement, mais n’offrent pas de date de fin ferme. Certains pensent que la crise du virus, au moins telle que définie par son impact sur Hollywood, pourrait facilement durer 18 mois. C’est le temps que les experts pensent qu’il faudra avant qu’un vaccin ne soit disponible pour la population.

Des sources affirment que les contrats modifiés “sont tout à fait volontaires”. Cependant, on s’attend à ce que les dirigeants signent. Si un cadre ne signe pas, il risque sa future mobilité professionnelle au sein du studio et la possibilité d’obtenir d’éventuels bonus.

Les contrats de Disney diffèrent légèrement de ceux des dirigeants issus de Fox, que Disney a acquis l’année dernière. Disney cite un délai de 10 semaines avant que l’entreprise ne puisse prolonger ou suspendre un contrat en raison d’un cas de force majeure ou de dispositions couvrant les interruptions dues à des cas de force majeure. En revanche, les contrats de Fox n’incluent pas de langage de force majeure.

Les représentants qui ont rejeté au nom de leurs clients exécutifs ont rencontré un département des affaires commerciales de Disney qui n’est pas disposé à négocier.

Comme le reste d’Hollywood, Disney a été frappé par la crise des coronavirus, qui a éclaté dans plus d’un million de cas dans le monde et quelque 50 000 décès. Le 28 mars, la société a annoncé que tous ses parcs à thème dans le monde seraient fermés jusqu’à nouvel ordre en raison de l’épidémie. Des sorties immédiates telles que Mulan et Black Widow ont modifié leurs dates de sortie et plusieurs productions ont été paralysées, coûtant jusqu’à 350 000 $ par jour et par film.

Disney a annoncé le 2 avril qu’il suspendrait les employés “dont l’emploi n’est pas nécessaire pour le moment” à partir du 19 avril. Wall Street se prépare à un coup de bourse et a averti le mois dernier les investisseurs que ses résultats pourraient être considérablement affectés. “Il y a eu une interruption dans la création et la disponibilité de contenus auxquels nous faisons confiance pour nos différents circuits de distribution, y compris l’annulation de certains événements sportifs et la fermeture de la production de la plupart des films et contenus télévisés”, écrit le conglomérat à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

