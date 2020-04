COVID-19 permettra-t-il aux salles de cinéma Drive-In de revenir?

Vous avez peut-être entendu dire que seulement 7 cinémas ont montré de nouveaux films le week-end dernier. Tous les drive-in.

À main levée, combien d’entre vous sont déjà allés dans un cinéma avec service au volant? Ceux qui ont les mains levées, est-ce au cours des cinq dernières années?

J’ose dire que la majorité d’entre vous n’a jamais eu le plaisir de ressentir ce que c’est que de se garer et de regarder un film depuis l’intérieur de sa voiture.

Il serait peut-être temps de régler ce problème.

Il semble que les salles de cinéma avec service au volant qui existent encore font des affaires solides. Et ce n’est pas seulement aux États-Unis, mais les ventes de billets en Allemagne et en Corée du Sud décollent également.

Dans un article du Hollywood Reporter, Autokino Essen, l’un des deux seuls ciné-parcs ouverts toute l’année en Allemagne, a vendu toutes les projections depuis que le pays a été bloqué début mars. CHAQUE PROJECTION.

Et nous ne parlons pas non plus des superproductions les plus en vogue. L’autre semaine, il a vendu 500 billets pour Manta Manta. Jamais entendu parler? C’est une comédie allemande qui a connu un énorme succès en 1991.

«Peu importe ce que nous montrons, les gens veulent juste sortir et regarder un film», explique Frank Peciak, directeur d’Autokino Essen. “Nous sommes épuisés des semaines à l’avance.”

Alors qu’AMC, Regal, Cinemark et toutes les autres grandes chaînes de théâtre sont fermées, les cinémas avec service au volant sont sortis de leurs cendres pour offrir aux gens un répit pour les commandes à domicile.

Ocala Drive-In, situé en Floride, est l’un de ces théâtres diffusant des films en première diffusion en ce moment et a aidé le gagnant du week-end dernier au box-office national, le film d’horreur indépendant Swallow, qui a rapporté 1710 $.

Oui. C’était le film n ° 1. N’oubliez pas que pour une soirée trivia dans une décennie.

Le propriétaire d’Ocala, John Watzke, est engagé. Dans une interview, il a déclaré: «Quiconque me connaît et connaît le drive-in sait que je ne ferme pas. J’ai eu des ouragans, je suis resté ouvert jusqu’à ce que le courant soit coupé et je n’avais personne sur le parking. ”

Ailleurs dans le monde, comme la Corée du Sud, les rapports sont les mêmes. Cine 80, un théâtre de 170 voitures à Daegu, affirme que les ventes de billets ont augmenté de 20% pour des films tels que le biopic Judy Garland Judy et le titre d’horreur The Turning, selon le propriétaire Seong-soo Kim. Jayuro Drive-in, situé dans une banlieue de Séoul, a vu ses ventes augmenter de 30%. “Nous avons réussi à maintenir [our business] depuis l’épidémie », explique Kim. «Les gens pensent que les ciné-parcs sont une option plus sûre pour profiter de leur vie culturelle.»

Alors que nous nous adaptons à un nouveau mode de vie, les drive-in peuvent être une petite lumière dans les nuages. Combien d’entre vous soutiendraient un cinéma avec service au volant?