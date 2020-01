Craignez le personnage de Crossover TWD de la saison 6 de Walking Dead confirmé

Il ressemble à Dwight, le dernier acteur à rejoindre Craindre le mort-vivant après un passage sur la série originale d’AMC, sera bientôt réuni avec Sherry, un autre membre de la le Les morts ambulants jeter. Fear The Walking Dead a eu quelque chose d’un redémarrage en douceur au cours des dernières saisons, l’une qui a vu un autre ancien de The Walking Dead, Morgan, passer dans le nouveau spectacle et devenir un personnage principal. Bien que la série n’ait toujours pas résolu tous ses problèmes, Fear The Walking Dead continue d’essayer de se distinguer de son ancêtre et offre toujours une expérience divertissante et engageante aux téléspectateurs.

Certains des changements de Fear The Walking Dead ont fonctionné, et d’autres non. Beaucoup de gens pensent que la décision de tuer Logan dans la cinquième saison de FTWD était un peu prématurée, et de nombreux fans attendent toujours avec impatience le retour de Madison, l’un des personnages originaux de la série. Cependant, une nouvelle image montre que le prochain personnage de retour de la série ne sera pas de Fear The Walking Dead, mais de l’original.

Récemment, la page Twitter officielle de Fear The Walking Dead a partagé une image de Dwight et Sherry se tenant la main avec la légende “Est-ce un rêve ou une réunion?” L’image, qui est intégrée ci-dessous, montre les deux personnages regardant dans la caméra et est probablement promotionnelle, ce qui donne très peu d’informations sur le contexte réel de la façon dont ces deux personnages seront réunis.

Fait intéressant, la plupart des commentaires sous l’image sont des fans qui parlent de la seule réunion qu’ils souhaitent entre Madison Clark et sa fille Alicia. La dynamique familiale de Clark a été une grande partie des premières saisons de Fear The Walking Dead, et bien que Madison soit apparemment morte précédemment dans la série, de nombreux fans souhaitent toujours voir son personnage revenir. Pour une raison quelconque, les fans semblent moins enthousiasmés par le concept de la réunion de Dwight avec Sherry, un personnage de l’émission originale The Walking Dead.

Craindre le mort-vivant n’atteindra probablement jamais les mêmes pics d’audience que son émission soeur lors de sa période la plus populaire, mais Les morts qui marchent lui-même n’atteindra probablement plus jamais ces hauteurs. Alors que les personnages secondaires comme Morgan et les personnages tertiaires comme Dwight peuvent être transférés d’une émission à l’autre, les relations fondamentales que les téléspectateurs ont forgées avec les familles Grimes et Clark faisaient partie de la raison pour laquelle ils ont continué à écouter chaque semaine, et comme les deux émissions s’éloignent de ces prémisses, il sera intéressant de voir combien de temps ils continueront de soutenir suffisamment de téléspectateurs pour justifier leur propre existence.

