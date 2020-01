Crise sur des terres infinies: comment le flash est mort dans la bande dessinée

AVERTISSEMENT: Ce qui suit contient SPOILERS pour Crisis on Infinite Earths et The Flash, saison 6 épisode 9, “Crisis on Infinite Earths – Part 3.”

Depuis son premier épisode, Le flash la série télévisée a fait allusion à la mort éventuelle de Barry Allen pendant une sorte de crise. Avec le Arrowverse adaptant maintenant le scénario révolutionnaire de Crisis on Infinite Earths comme un événement de croisement en direct, la question de savoir dans quelle mesure le spectacle suivra les bandes dessinées en ce qui concerne l’éventuelle disparition de Barry se pose.

Les téléspectateurs ont été préparés pour que Barry Allen ne revienne pas à The Flash après Crisis on Infinite Earths. La majeure partie de la saison 6 a été consacrée à Barry à préparer sa disparition, comme la formation de Cisco Ramon à prendre la tête de l’équipe Flash et la promotion d’Elongated Man comme son successeur en tant que super-héros en chef de Central City. Les aperçus des épisodes à venir après la crise ont également fait allusion au retour de Kid Flash et Iris West forgeant un nouveau partenariat alors qu’elle travaille à protéger la ville en l’absence de son mari.

Connexes: la crise sur des terres infinies atteint la mort de Flash – mais ce n’est pas comme prévu

Ironiquement, ce fut une surprise lorsque Barry Allen n’est pas mort et a survécu à la destruction du multivers; l’un des sept Paragons destiné à le faire, qui est apparu comme les seuls survivants de la réalité de la matière positive à la fin de “Crisis on Infinite Earths – Part 3.” Pourtant, la mort prophétisée de Barry semblait imminente plus tôt dans l’épisode, alors qu’il était prêt à se sacrifier pour détruire le canon anti-matière qui faisait la réalité. À la fin, Barry a été remplacé par son homologue Earth-90, qui a temporairement volé sa vitesse et utilisé cette énergie pour se donner le second souffle nécessaire pour sauver la journée et son sosie.

Cette scène s’est déroulée presque exactement comme dans les bandes dessinées originales de Crisis on Infinite Earths, où le Barry Allen de Earth-1 est décédé de la mort d’un héros dans Crisis on Infinite Earths # 8. Emprisonné sur la planète Qward dans l’univers Anti-Matter, Barry Allen a pu se libérer et entreprendre de démanteler le canon anti-matière que l’Anti-Monitor prévoyait d’utiliser pour détruire les 5 Terres de matière positive restantes d’un seul coup. Courant plus vite qu’il ne l’avait jamais fait auparavant, The Flash a utilisé l’énergie générée par sa propre vitesse pour repousser l’énergie générée par le canon, le surcharger et déclencher une explosion massive. Lorsque l’Anti-Monitor a inspecté l’épave, il n’a trouvé que les restes du costume de Barry Allen et de sa bague Flash en or.

La scène équivalente dans Le flash épisode de la Arrowverse L’événement crossover était un hommage approprié à la fois à la bande dessinée originale et à la série télévisée The Flash de 1990. Alors que le Barry Allen du corps de Earth-90 commençait à se dissiper comme dans les bandes dessinées, il pensa à sa femme, la Dre Tina McGee, et à la façon dont ils affirmaient autrefois leur confiance les uns envers les autres, quoi qu’il arrive. Cela reflétait la bande dessinée Crisis on Infinite Earth, où The Flash est mort en pensant à ses proches et comment il pouvait mourir content, sachant qu’ils seraient sauvés par ses actions.

Plus: La crise sur des terres infinies peut toujours tuer le flash