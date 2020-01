Crise sur des terres infinies & # 039; Ending Pay Off A Flash Season 1 Tease

Crise sur des terres infinies La finale majeure a non seulement préparé le terrain pour le prochain chapitre d’Arrowverse: elle a également payé une allumeuse massive de la saison Flash 1. La multi-franchise de la CW a eu son plus grand événement avec la saga de 5 heures adaptant l’emblématique scénario de DC Comics 1985. En rendant hommage à l’histoire de l’action en direct de DC, il a principalement fait avancer l’Arrowverse au cours des deux prochaines années; non seulement cela, mais Crisis “Part 5” a également vu le Flash réaliser une prophétie qui a été introduite dans la première saison de la série.

Les événements de TV Crisis ont été mis en mouvement pour la première fois dès la saison 1 du drame dirigé par Grant Gustin, The Flash. Pendant les dernières minutes de la première de la série, les téléspectateurs ont découvert le désormais tristement célèbre titre de journal taquinant l’avenir de Barry Allen impliquant une crise. Depuis lors, le domaine DC TV sur The CW a grandi avec des émissions comme Supergirl, Legends of Tomorrow, Black Lightning, puis Batwoman a rejoint la franchise. À travers des œufs de Pâques, des hochements de tête et diverses configurations, l’Arrowverse a lentement, mais sûrement, continué à se construire sur le scénario emblématique de Crisis on Infinite Earths, qui en 1985 a redéfini la continuité de DC Comics. Alors que le titre de journal de la crise est passé de 2024 à 2019, The CW a passé plus de 5 ans à gagner son exécution du crossover. Cependant, alors que le pilote Flash a peut-être préparé le terrain pour Crisis, ce n’était pas la seule chose annoncée dans la saison 1.

La première saison a également dévoilé un chapitre massif qui a officiellement commencé dans la dernière scène de la dernière heure de Crisis on Infinite Earths. Dans la saison 1, l’épisode 20, “The Trap”, Barry, Caitlin Snow (Danielle Panabaker) et Cisco Ramon (Carlos Valdes) ont découvert Harrison Wells (Tom Cavanagh) alias Time Vault secret d’Eobard Thawne, qui contenait Gideon, une A.I. interactive. que Barry créerait un jour à l’avenir. Comme ils se sont engagés avec Gideon, la récurrente A.I. a commencé à énumérer tout ce qu’elle savait sur Barry Allen.

Commençant par «Barry Allen, directeur de la police de la ville centrale, division CSI. Également connu sous le nom de Flash, membre fondateur de», Gideon est coupée juste au moment où elle était sur le point de dire «la Ligue de justice». Malgré l’interruption, il est devenu évident à l’époque que Barry ferait un jour partie de la fondation de la ligue emblématique des super-héros DC dans l’Arrowverse. Cette préfiguration a augmenté encore plus lors de l’événement croisé Invasion de 2016, lorsque la salle de justice a fait ses débuts. Initialement révélé être un ancien S.T.A.R. Le hangar de laboratoire dont Barry a hérité du temps d’Eobard en tant que Dr Wells, les fans inconditionnels de DC ont reconnu la similitude du bâtiment avec le hall de justice de DC Comic – ce que ce bâtiment était censé devenir.

L’étoile. Le cintre de laboratoire est identique au siège emblématique de la Justice League dans les bandes dessinées. Bien qu’il ne soit jamais appelé Hall of Justice, Crisis on Infinite Earths en fait officiellement la base de la Ligue de justice d’Arrowverse pour les situations futures. Ce qui se passera probablement hors écran, menant à de futurs événements, c’est que la salle subit une rénovation intérieure nécessaire. Il ne serait pas surprenant que le prochain crossover ait une base repensée pour être correctement équipée et prête pour l’équipe à tout moment. Earth-Prime a actuellement des personnages comme Cisco, Brainiac 5 (Jesse Rath), Peter Gambi (James Remar) et Luke Fox (Camrus Johnson) en tant que membres technologiques actifs dans leurs émissions respectives. individuellement, participer activement à la refonte de la salle de justice dans les épisodes ou les saisons à venir.

En fin de compte, non seulement Barry arrive à être l’un des membres fondateurs du Arrowverse Justice League, mais le Scarlet Speedster a également pu fournir le siège de l’équipe. Ce qui a commencé comme une petite allumeuse dans la première saison de The Flash a fini par être l’un des plus gros gains du crossover. Avec Earth-Prime ayant officiellement sa propre version de la Justice League, il ajoutera une autre couche amusante pour les futurs croisements, grâce à Crise sur des terres infinies et l’oeuf de Pâques fourni par The Flash season 1.

