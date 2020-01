Crise sur des terres infinies: Stephen Amell déçu par la scène de la mort de la flèche

Ressemble à La Flèche La star Stephen Amell était moins que ravie de la façon dont le tournage de la première mort de Green Arrow s’est déroulé dans The CW’s Crisis on Infinite Earths. Le croisement annuel de cette saison entre Arrow, The Flash, Supergirl, DC’s Legends of Tommorrow et Batwoman était le plus grand et le plus ambitieux du réseau à ce jour. Dans ce document, les héros de l’Arrowverse ont assumé une menace multi-universelle qui sonne comme un calendrier de tournage particulièrement difficile.

Le croisement de Crisis on Infinite Earths a comporté un certain nombre de moments à couper le souffle, d’énormes rebondissements à des camées choquants DCEU, mais les moments qui semblaient frapper les fans les plus durement n’étaient pas un, mais deux scènes de mort pour Oliver Queen de Stephen Amell. Avant son ultime sacrifice héroïque dans la finale de l’événement, Oliver Queen a rencontré sa fin dans le premier épisode de Crisis quand il est resté sur Earth-38. Là, il a repoussé les démons de l’ombre de l’Anti-Monitor et a couvert le vol des citoyens vers la Terre-1 avant d’être téléporté vers ses amis pour un dernier au revoir.

Dans une conversation sur le podcast Inside of You de Michael Rosenbaum (via ComicBook), Amell a expliqué à quel point cette première scène de la mort était difficile à filmer. Il expliqua:

Ils essayaient d’envelopper Caity [Lotz] et Grant [Gustin] avant de filmer la couverture de la scène où je suis mort. Je ne blâme personne pour cela, mais c’est une scène avec moi d’Arrow qui se déroule sur Supergirl, avec un équipage Supergirl, avec des exigences à la fois pour Grant et Caity. Et ils essaient de les tirer pour que Flash et Legends ne gâchent pas leur journée le lendemain. Pendant ce temps, la flèche verte f-cking était allongée sur un brancard essayant de livrer ses lignes à autre chose qu’une balle de tennis f-cking. Donc, il y a beaucoup de scènes où j’agis et il n’y a tout simplement pas d’autres acteurs là-bas, et ce n’est tout simplement pas un moyen acceptable de créer le meilleur produit, de mon point de vue.

Il est facile de comprendre pourquoi une scène aussi éprouvante sur le plan émotionnel a été rendue encore plus difficile dans un environnement inconnu. Il est également prudent de dire que même si Amell a apprécié son temps sous le capot, il ne manquera pas les horaires chargés que ces croisements représentent. Cela est particulièrement vrai car même avec Arrow arrivant à sa fin, le Arrowverse continue de croître. Par exemple, The Flash a lancé une Justice League officielle (ou Super Friends!) Sur le nouveau Earth-Prime qui comprend désormais Black Lightning.

Il y a aussi un siège probablement laissé ouvert pour la fille d’Oliver, Mia, une fois qu’elle aura suffisamment grandi pour prendre le relais et en supposant que Green Arrow et les Canaries seront récupérés pour une saison complète après le récent pilote de porte dérobée. Les séries nouvellement commandées Superman et Lois se joindront probablement aussi au plaisir. Donc, avec tous ces ingrédients ajoutés, il y a fort à parier que quel que soit l’événement qui réussit, Crisis on Infinite Earths viendra avec un calendrier de tournage encore plus fou pour le casting et l’équipe à gérer. Bien que cette fois, ce sera moins le La Flèche qui a tout commencé.

