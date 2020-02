Crisis On Infinite Earths est devenu le meilleur crossover d’Arrowverse

Crise sur des terres infinies, 5 heures de CW Arrowverse L’événement télévisé est le plus grand et le plus grand croisement non seulement de DC TV, mais de la marque DC Comics dans son intégralité. Commençant en 2014 à travers une petite scène finale, mais déterminante, dans la première de la série The Flash, The CW a commencé à jeter les bases de l’adaptation de la série de bandes dessinées emblématiques de Marv Wolfman et George Pérez. Au cours des prochaines années, davantage de spin-offs ont rejoint la multi-franchise de Greg Berlanti tout en explorant le concept de DC’s Multiverse sur le petit écran. Après avoir existé pendant près de 8 ans, à commencer par Arrow en 2012, le crossover Elseworlds est devenu le dernier instrument pour mettre en place le crossover 2019.

À travers la saison actuelle et finale d’Arrow ainsi que la saison 6 de Flash, les créateurs de l’univers DC TV de CW ont pris les dernières mesures pour lancer le scénario. Mais il est devenu évident dès juillet 2019 que ce serait plus que simplement célébrer l’Arrowverse et lancer sa prochaine phase. Alors que l’Arrowverse est l’univers partagé le plus réussi de DC en action réelle, plusieurs émissions et films emblématiques ont précédé les propriétés de Berlanti. Étant donné la nature de la série de 12 numéros sur laquelle le crossover était basé, cela est devenu une opportunité pour Warner Bros. de faire quelque chose qui n’est pas très courant dans le genre télé et film de bande dessinée.

Grâce au concept Multiverse, l’équipe créative d’Arrowverse a orchestré un hommage à plusieurs émissions de télévision et films de DC Comics qui restent encore emblématiques à ce jour. Des nombreux œufs de Pâques DC, réservation des principaux lieux d’invité, à une production ambitieuse impliquant le sang, la sueur et les larmes de nombreux acteurs, écrivains, producteurs et membres de l’équipe, Crisis on Infinite Earths est devenu le meilleur crossover Arrowverse de tous les temps . Alors que d’autres croisements viendront, c’est à bien des égards la fin d’une époque.

Pour arriver à Crisis on Infinite Earths, les émissions ont dû se construire à travers plusieurs croisements qui ont commencé en 2014 avec Arrow et le premier événement de Flash. Alors que Flash vs Arrow a commencé comme une histoire plus petite, il fallait le faire de cette façon pour accéder aux histoires plus grandes qui suivraient dans les futurs croisements. Alors que l’univers partagé se développait avec des émissions comme Supergirl et Legends of Tomorrow, chaque crossover est devenu de plus en plus gros. Depuis Invasion, Crisis on Earth-X jusqu’à Elseworlds, chaque scénario a exploré quelque chose de nouveau pour l’Arrowverse.

Mais c’était aussi une expérience d’apprentissage pour les croisements pour rendre Crisis on Infinite Earths aussi spectaculaire qu’elle l’était. Dans tous les croisements passés, les scénaristes devaient trouver un équilibre parfait et trouver le ton qui donnerait à quatre spectacles un aspect unique. Alors que chaque événement l’a fait mieux que d’autres, Crisis on Infinite Earths est l’endroit où tout s’est parfaitement déroulé. Étant donné l’ampleur massive de l’histoire, il n’y avait pas de place pour surestimer certains tons et aspects. La version TV de l’histoire DC révolutionnaire avait le bon équilibre entre le sérieux.

Mais il s’est également assuré de laisser de la place au côté plus léger de l’Arrowverse qui plaît à tant de téléspectateurs. Du changement de cap du Multivers aux héros combattant un géant Beebo, les meilleures qualités de l’Arrowverse se sont parfaitement mélangées. Qu’il s’agisse de voir quelqu’un comme Kate Kane (Ruby Rose) et Jefferson Pierce (Cress Williams) être nouveau dans l’entreprise Multiverse, aux moments déchirants comme la mort d’Oliver Queen, le crossover s’est penché avec grâce sur les forces de la franchise.

Autant le crossover visait à terminer un chapitre et à en commencer un autre pour l’Arrowverse, l’événement a fait bien plus que cela. DC ayant une longue histoire d’émissions de télévision et de films en direct, Crisis on Infinite Earths a été utilisé pour honorer plusieurs propriétés passées tout en les rendant canon. Mais il a également célébré ce qui existe actuellement sur grand et petit écran en dehors de The CW. Bien que toutes les séries télévisées ou tous les films n’aient pas été présentés, ce qui aurait été impossible, ce que l’équipe créative derrière le crossover a fait était encore plus qu’impressionnant.

Avant et après la diffusion de l’événement, il y a eu des rapports de personnages de DC qui ont presque fait leur apparition dans Crisis, mais l’acteur a continué de reprendre son rôle ou n’a jamais été invité. Savoir à quel point l’équipe a essayé d’obtenir autant d’aspects de l’histoire de l’action en direct de DC inclus dans le crossover est inspirant en soi. De l’inclusion des films de Superman de Christopher Reeve à Brandon Routh, le retour de Tom Welling de Smallville, à donner à l’acteur emblématique de la voix de Batman, Kevin Conroy, la possibilité de finalement représenter son justicier en direct: ce sont de puissantes réalisations. Même honorer des émissions de courte durée comme Birds of Prey et Swamp Thing montre le dévouement de l’écrivain à honorer les aventures à l’écran de DC.

Même le fait que John Wesley Shipp ait obtenu sa conclusion héroïque à ses années 1990 The Flash series en dit long sur ce que le crossover a accompli. Mais le présent a également été inclus, avec un camée surprise DCEU de Flash d’Ezra Miller, ainsi que des références à d’autres émissions DC en dehors de The CW, comme Titans, Doom Patrol et Stargirl, dans le nouveau Arrowverse Multiverse. Peu importe combien de temps leur écran était long ou court, c’est le fait qu’ils ont été inclus qui compte. Faire que de tels moments se produisent n’est certainement pas facile car cela implique beaucoup d’argent, de planification et de discussions.

Avant le début du crossover, beaucoup de battage médiatique a été construit pour la crise car il était promis d’être une aventure unique dans la vie pour l’Arrowverse. Comme la franchise a presque une décennie, c’était le bon moment non seulement pour honorer le passé et le présent, mais aussi pour regarder vers l’avenir de cet univers. Bien que la version télévisée de Crisis ait pu prendre la liberté de faire certaines choses différentes du matériel source, elle a quand même retiré l’essence de l’histoire. Bien qu’il s’agissait en partie d’une histoire sur le plus grand multivers, il s’agissait principalement de secouer le statu quo pour toujours. Après avoir exploré les nombreuses Terres au cours des dernières saisons, le crossover a déclenché un changement de jeu. Bien que les téléspectateurs n’aient peut-être pas vu chacun d’entre eux détruit: des vies ont été prises et des mondes ont été perdus à jamais.

Même après le redémarrage du Multiverse, les choses ne sont plus revenues à ce qu’elles étaient. Le plus grand exemple est les mondes de Supergirl et de Black Lightning fusionnés pour former Earth-Prime, qui est évidemment venu avec une continuité remodelée. Bien que la surface de ces nouveaux changements n’ait été qu’effleurée, les téléspectateurs apprendront au fil du temps ce que ce redémarrage a fait. Mais comme le crossover était à la hauteur de son battage médiatique, il a également pris les conséquences au sérieux. À l’approche de la fin d’Arrow, le croisement avait été configuré pour être la fin de la flèche verte de Stephen Amell. Non seulement la mort d’Oliver s’est concrétisée, mais l’Emeraude Archer a joué l’un des plus grands rôles de l’événement en tant que Spectre. Oliver est peut-être décédé au début du crossover, mais c’est sa deuxième et dernière mort qui est devenue l’une des plus grandes conséquences de Crisis.

Alors que l’Arrowverse a peut-être eu du mal à respecter les enjeux dans le passé, ce crossover en a embrassé le sérieux. La perte d’Oliver Queen a été reflétée non seulement par ses alliés et ses proches, mais aussi par le public. Grâce au président des États-Unis, tout le monde connaîtra à jamais le dernier acte d’Oliver en tant que héros. Il est rare qu’un personnage principal de son émission meure avant même la finale de la série, mais c’est ce qui pourrait faire en sorte que la fin d’Arrow se démarque davantage avec le croisement. D’autres séquelles seront inévitablement révélées au fil de l’année, mais le croisement a réussi à inclure un sentiment de conséquences réelles dès le départ.

Crisis on Infinite Earths est le plus grand croisement que la CW ait jamais mis en place, mais ce n’est pas la fin des émissions qui se réunissent. La question qui se pose maintenant est de savoir si l’Arrowverse peut se surpasser après ce crossover. Il y a plusieurs réponses à cela parce que réaliser quelque chose comme Crisis on Infinite Earths n’est pas une tâche simple. À travers plusieurs entretiens avec le producteur exécutif d’Arrowverse, Marc Guggenheim, c’est un fait que dans un avenir prévisible, les croisements se réduisent. Cela ne ferme pas nécessairement la porte à essayer de construire quelque chose, mais cela ne fait pas non plus de promesses pour l’instant.

Avec la vaste gamme d’histoires et de personnages révolutionnaires de la bibliothèque DC, The CW a beaucoup à tirer. Que ce soit à travers quelque chose comme affronter le Crime Syndicate à une invasion de Darkseid, l’Arrowverse aura toujours beaucoup d’options à regarder. Mais les histoires de plus grande taille devront faire ce que Crisis on Infinite Earths a fait: le gagner. Les émissions étant plus connectées que jamais, les saisons peuvent trouver des moyens de contribuer à atteindre une destination en dehors des croisements annuels. Mais y a-t-il un besoin pour un autre événement de crise dans les futurs croisements?

Étant donné les bonnes histoires et le dévouement, même les histoires de croisement «plus petites» peuvent compenser la télévision agréable. Il vaut mieux que l’équipe créative trouve une histoire captivante plutôt que d’aller grand pour essayer de relever la barre. Mais si une approche de type Crisis on Infinite Earths peut être utilisée à nouveau pour atteindre un objectif plus large au cours des prochaines années, cela en vaut certainement la peine. Peu importe ce qui arrive dans les saisons et les croisements futurs, Crise sur des terres infinies, avec son équipe de talent engagée devant et derrière la caméra, a livré avec succès le ArrowverseLe meilleur crossover le plus épique de tous les temps.

