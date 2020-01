Crisis on Infinite Earths organise le spectacle des lanternes vertes de HBO

La lanterne Verte vient à HBO Max, mais Crise sur des terres infinies l’a fait officiellement partie du nouveau multivers d’Arrowverse. L’événement crossover de 5 heures a clôturé un chapitre et en a commencé un autre pour la multi-franchise de CW de DC TV dans les deux dernières heures. Basé sur la série de bandes dessinées de 1985 de Marv Wolfman et George Pérez, l’univers DC TV de Greg Berlanti a changé à jamais alors que les héros ont donné naissance à un nouveau multivers à la quatrième heure du crossover. Le cinquième et dernier épisode a commencé à explorer la nouvelle réalité, connue sous le nom de Earth-Prime, pour toutes les séries Arrowverse de The CW à l’avenir.

Avec tous les spectacles Arrowverse maintenant sur la même Terre, les téléspectateurs ont également eu un aperçu des autres nouveaux mondes du Multivers. L’un d’eux était Earth-12, qui offrait un aperçu de la planète Oa, qui abrite le Green Lantern Corps et les Guardians of the Universe. Cependant, les téléspectateurs ont peut-être reconnu les images car elles provenaient de Green Lantern de 2011 avec Ryan Reynolds dans le rôle de Hal Jordan. Berlanti et son collègue d’Arrowverse Marc Guggenheim ayant co-écrit le film, c’était la première fois que des images de ce film étaient incluses dans leurs émissions DC.

CONNEXES: L’équipe officielle d’Arrowverse Justice League révélée dans une crise sur des terres infinies

Bien qu’il provienne du film Reynolds, l’inclusion ne devait pas faire partie du film du nouveau canon Arrowverse. HBO Max développe un certain nombre de séries DC pour la nouvelle plateforme de streaming sur le thème de Warner Bros. et l’une d’entre elles est une série Green Lantern. Berlanti développe la série avec un collaborateur fréquent de DC TV et ancien président de DC Comics / CCO Geoff Johns, devenant ainsi le deuxième rendez-vous du duo avec la propriété. Le métrage inclus dans le montage final de Multivers dans Crisis on Infinite Earths devait prendre sa place avec l’autre série DC de Berlanti.

Visuellement, Green Lantern aura un aspect et un ton différents car le montage démontrait simplement son existence au sein de l’Arrowverse. Semblable à la façon dont toutes les séries DC Universe de Berlanti (Titans, Doom Patrol, Stargirl) ont été incluses dans le nouveau Multiverse, c’est ce qui se passe pour l’émission HBO Max. À l’avenir, il ne serait pas surprenant que chaque émission DC que Berlanti développe à l’avenir pour l’une des plates-formes de WB fasse partie du nouveau Multiverse d’Arrowverse. Puisqu’il a été annoncé près de deux mois avant le crossover, il est maintenant logique pourquoi Berlanti n’a pas pu partager de détails au départ.

Il avait probablement déjà été décidé à ce moment-là que Green Lantern existerait dans le multivers d’Arrowverse après la crise. Le prolifique producteur de télévision / film développe également une série d’anthologie DC, Strange Adventures, qui pourrait en théorie se dérouler sur n’importe quelle nouvelle Terre. Il n’a pas encore été déterminé si les émissions de The CW, HBO Max et DC Universe se croiseront un jour en dehors de l’utilisation d’images d’archives de leurs émissions respectives. Mais avec le camée surprise du flash DCEU d’Ezra Miller, il pourrait être facile pour les deux plates-formes appartenant à Warner Bros. La lanterne Verte et le Arrowverse montre un croisement à l’avenir.

SUIVANT: Le nouveau multivers d’Arrowverse dévoilé: qui montre sur quelles terres