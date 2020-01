Crisis On Infinite Earths Producteur sur la façon dont le Big Surprise Cameo s’est produit (SPOILER)

AVERTISSEMENT: Les spoilers suivent pour le crossover d’Arrowverse Crisis on Infinite Earths.

La crise sur Infinite Earths a eu beaucoup de grands camées, mais l’un est venu comme une surprise complète et maintenant nous savons comment cela a été résolu. Dans l’épisode Arrow du crossover, Barry Allen (Grant Gustin) fait partie de la Speed ​​Force lorsqu’il rencontre une version très différente de lui-même: la version cinématographique DC jouée par Ezra Miller dans Justice League et Batman V Superman: Dawn of Justice. Le camée n’a pas fui et le producteur exécutif Marc Guggenheim a parlé à Variety de la façon dont tout s’est passé à la dernière minute.

«Nous étions enveloppés en série sur Arrow, et nous étions enveloppés sur l’ensemble du crossover. Nous étions en poste et certains épisodes étaient verrouillés, et certains étaient verrouillés. J’ai reçu un appel de [Warner Bros. boss] Peter Roth disant: «Je sais que vous êtes verrouillé, mais pouvez-vous mettre Ezra dans le croisement?» Et j’ai dit: «Oui». Et il a dit: «Comment, vous êtes emballé en série? Et vous êtes enveloppé sur le croisement. “Et j’ai dit:” Oui, je sais, mais si vous me dites qu’Ezra Miller peut être dans le croisement, je peux y arriver. “J’ai appelé Eric Wallace qui est le showrunner de Flash, et il a appelé Grant Gustin – parce que la seule chose qui était notre seule préoccupation était de penser que nous ne voulions pas le faire à moins que Grant ne soit à 100% à bord. Et il l’était. Il était incroyablement enthousiaste et à bord. »

Guggenheim a poursuivi: «Et puis nous avons téléphoné avec Ezra Miller et lui avons dit la scène que j’avais écrite et il était complètement dedans. Et nous venons de partir. Nous avons réuni une unité de l’équipe Flash sur le plateau Flash [since Arrow’s team, which had produced the rest of the hour, was gone]. Et à notre grande surprise, personne n’a remarqué qu’Ezra Miller était à Vancouver et personne ne l’a divulgué à l’équipage, ce que nous apprécions. Nous avons donc pu garder cette surprise. »

Miller devrait reprendre son rôle de Barry dans le prochain film Flash, actuellement prévu pour une date de sortie le 1er juillet 2022.