Crisis On Infinite Earths Solved DC Films & # 039; Problème de continuité

L’événement de croisement Crisis on Infinite Earths n’a pas seulement pris la Arrowverse à un nouveau niveau – il a également résolu l’un des Univers étendu DCC’est le plus gros problème. Le DCEU a eu son propre parcours au fil des ans. La franchise de super-héros sur grand écran a débuté avec Man of Steel en 2013. Réalisé par Zack Snyder et avec Henry Cavill dans le rôle-titre, le redémarrage de Superman n’a rencontré qu’un box-office modéré et des critiques décevantes. Quoi qu’il en soit, Warner Bros a avancé avec des suites de construction mondiale. Une fois de plus réalisé par Snyder, le premier suivi, Batman v Superman: Dawn of Justice, a également été tourné en dérision – malgré une performance largement saluée de Ben Affleck dans le rôle de The Caped Crusader. La sortie en deuxième année a également introduit les personnages de Wonder Woman, The Flash, Aquaman et Cyborg dans l’univers collectif. Le groupe s’unirait plus substantiellement dans Justice League en 2017.

Snyder a de nouveau assumé la présidence du directeur de l’équipe. Co-écrit avec Star Wars: The Rise of Skywalker Chris Terrio, Justice League a été initialement conçu comme une histoire en plusieurs parties. Celui qui aurait conclu un plan global de cinq films. Malheureusement, une tragédie personnelle a obligé Snyder à s’éloigner du film. Dans la foulée de cela, Joss Whedon des Avengers a assumé des fonctions de réalisateur – retravaillant complètement le script et supervisant de nombreuses reprises. Les résultats se sont révélés très différents de ce qui était initialement prévu. À sa libération, Justice League a connu une réaction extrêmement divisée. Alors que certains l’ont considéré comme une amélioration, d’autres l’ont tourné en dérision comme une trahison de la vision de Snyder. À ce titre, une campagne vocale pour voir la version du film de Snyder s’est poursuivie à ce jour.

Connexes: Justice League: le mouvement Snyder Cut expliqué

Pendant un certain temps, cela a fait l’objet d’un débat acharné pour savoir si cette version du film Justice League n’était qu’un mythe. Non seulement Snyder a-t-il personnellement confirmé son existence, mais il a également attisé les flammes du soutien avec une libération régulière d’images fixes de son temps en tant que réalisateur. Bien que cela fait plus de deux ans que Justice League est officiellement sorti en salles, la passion de voir le Snyder Cut sorti est devenue encore plus passionnée. Au moment de l’anniversaire de deux ans, un certain nombre de célébrités ont prêté leur voix au soutien – y compris même les stars actuelles et futures du MCU Dave Bautista et Simu Liu. Reste à savoir s’il verra ou non la lumière du jour, en particulier avec Warner Bros qui reste attaché à leurs plans post-Justice League …

Non seulement l’accueil critique de Justice League s’est avéré décevant, mais il a également largement sous-performé au box-office. Certains pensent que le public aurait adoré le DCEU de Snyder s’il l’avait terminé, et que la sortie du Snyder Cut pourrait rectifier les choses. Warner Bros, cependant, a choisi de changer complètement de piste. Au lieu de produire un univers rempli de croisements semblables à l’univers cinématographique Marvel ou à Arrowverse sur petit écran, le studio s’est concentré sur des sorties plus autonomes. Les résultats se sont révélés beaucoup plus réussis, quoique de plus en plus décousus. Un certain nombre d’éléments des offres originales de Snyder ont été autorisés à continuer. Après le film solo bien accueilli de Patty Jenkin, Wonder Woman, une suite officielle a rapidement été éclaircie. De même, Arthur Curry de Jason Momoa a reçu sa propre aventure solo sous la forme du mastodonte du box-office, Aquaman. Il recevra également une suite officielle. Après beaucoup de retard, Flash d’Ezra Miller obtiendra son propre film en 2022 – qui pourrait même inclure Victor Stone (alias Cyborg).

Bien que chacun de ces héros ait fait ses débuts dans le DCEU d’origine, il n’en reste pas moins que les plans originaux ont été officiellement abandonnés. Wonder Woman 1984 se déroulera dans le passé et empêchera ainsi tout chevauchement direct. Aquaman, quant à lui, a fait un effort concerté pour être un pas loin de ce qui précède. Au lieu de cela, chacun des films a été autorisé à être entièrement des produits du réalisateur à la barre plutôt que des pièces d’un puzzle plus grand. Telle semble être la raison d’être de Warner Brothers, dirigée et supervisée par Jim Lee. Ce fait n’a été confirmé que par les offres sur grand écran les plus récentes, ainsi que par les films DC actuellement en production.

Tout d’abord, la sortie de Shazam! orienté la franchise vers un territoire plus familial et comique. Bien que le film dirigé par Zachary Levi regorge de références aux personnages et aux événements du DCEU au sens large, il était toujours entièrement indépendant. Cela continuera probablement dans le Shazam nouvellement confirmé! 2. Bien qu’il s’agisse en fin de compte d’un film Black Adam directement connecté avec Dwayne “The Rock” Johnson, ces connexions à plus petite échelle semblent aller de l’avant en ce qui concerne Warner Bros – plutôt que de faire en sorte que chaque film soit également construit pour une équipe inévitable- vers le haut.

Connexes: 2020 peut être l’année où DC dépasse Marvel

La rupture avec le DCEU de ces dernières années n’a jamais été aussi prononcée qu’avec le prochain redémarrage de Joker et Matt Reeves, désormais nominé aux Oscars, The Batman. De nombreux fans se sont déjà montrés impatients de voir s’affronter ces nouvelles versions des ennemis emblématiques. En vérité, cependant, cela semble de plus en plus improbable. Au lieu de cela, les deux semblent mûrs pour servir davantage de témoignage de la fracture de la continuité des films DC …

Avec son esthétique rétro reflétant les premières œuvres de Martin Scorsese, Joker a clairement été conçu pour exister dans sa propre bulle. Aussi convaincant que soit la performance centrale de Joaquin Phoenix, Joker a mieux fonctionné en tant qu’étude de personnage sombre plutôt qu’en tant qu’histoire d’origine le préparant à combattre Batman de Robert Pattinson. Entre cela et la version de Jared Leto du Clown Prince of Crime potentiellement annulée, il est probable que le nouveau Batman finira par avoir un tout nouveau Joker. C’est là que réside le nœud des problèmes de continuité. Pendant un certain temps, beaucoup ont gardé l’espoir que The Batman ne serait qu’un prequel explorant les premières années de Bruce Wayne d’Affleck. Les détails officiels du casting, cependant, ont seulement confirmé que cela ne semble pas être le cas tout en étant en quelque sorte considéré comme faisant partie de la DCEU. Cela est particulièrement visible dans le casting de Jeffrey Wright en tant que Jim Gordon. Tels qu’Andy Serkis comme Alfred et Pattinson comme Batman pourraient encore fonctionner simplement comme des homologues plus jeunes. Il est carrément impossible de faire correspondre la version de Wright du célèbre commissaire de police à celle de J.K. Simmons dans Justice League.

De même, il est largement admis que Birds of Prey proposera une version de Harley Quinn qui, bien que non incongrue, sera beaucoup plus évoluée que celle qui a fait ses débuts précédemment dans David Ayer’s Suicide Squad. De même, il a pratiquement été confirmé que The Suicide Squad de James Gunn sera une continuité différente de l’original de Will Smith 2016. En dehors de quelques incohérences plus mineures au sein d’un film ou d’une sortie à l’autre, il y a aussi le problème de Wonder Woman. Bien qu’elle ait mentionné dans Justice League qu’elle s’était retirée de l’humanité après la mort de Steve Trevor, le personnage est toujours en action dans le cadre de la suite des années 1980, bien après la Première Guerre mondiale. Bien que Wonder Woman 1984 et le retour de Steve Trevor aient pu près de ce trou d’intrigue particulier, c’est en fait l’événement Arrowverse’s Crisis on Infinite Earths qui a résolu plus directement les problèmes avec la chronologie DCEU.

L’événement Arrowverse’s Crisis on Infinite Earths a produit de l’action et des surprises tout au long de ses cinq heures passionnantes. La majorité de ces surprises se sont concentrées sur l’incorporation d’éléments de diverses adaptations CC au cours des décennies. Avec les camées de Batman: The Animated Series, Kevin Conroy à la star de Lucifer, Tom Ellis, aucune pierre n’a été laissée pour étendre le multivers tentaculaire face à la colère de l’Anti-Monitor. Le plus surprenant est sans aucun doute venu dans Crisis on Infinite Earths Part 5, quand Ezra Miller est apparu comme la version DCEU de The Flash. Alors que Barry Allen d’Arrowverse cherchait dans la Speed ​​Force ses amis, il rencontra le flash grand écran dans une version de Star Labs.

En relation: Crise sur des terres infinies: chaque œuf de Pâques et référence dans les épisodes de 2020

Bien que l’échange entre les deux ait été bref, un certain nombre de détails intrigants ont été révélés. Pour commencer, le petit écran Flash donne à son homologue cinématographique son nom de super-héros officiel. De même, il a révélé que Barry Allen de Miller teste officiellement l’étendue de ses pouvoirs et tente de prouver à Cyborg ce dont il est capable. Les fans de bandes dessinées seront déjà conscients des capacités étendues de The Flash en matière de voyage dans le temps et autres. En tant que tel, beaucoup s’attendaient à ce que son film solo nouvellement confirmé serve de source à toutes les retcons que le DCEU connaîtra – d’autant plus que le film Flash sera basé quelque peu sur le scénario de Flashpoint. Bien que cela puisse encore être le cas, l’apparition de Miller dans Crisis on Infinite Earths a déjà ouvert la porte pour expliquer les problèmes de continuité.

Le camée a officiellement établi que l’Arrowverse est officiellement canon DCEU maintenant, et vice versa. En tant que tel, bien que les films n’aient pas encore utilisé le terme, il fait maintenant officiellement partie d’un multivers. Par conséquent, il est beaucoup plus facile d’assimiler des films apparemment autonomes dans le cadre d’un univers différent des autres. De même, le fait que tout le multivers a été détruit puis renaît sous une nouvelle forme, toutes les incohérences entre les films peuvent être ostensiblement expliquées sans même avoir besoin d’être corrigées – étant donné que la majorité des gens ne savent même pas ce qui est arrivé au multivers pendant la crise du titulaire. Semblable à la façon dont John Diggle d’Arrowverse a trouvé un jour son enfant échangé, après la crise, en avait un de chaque, le commissaire Gordon étant joué par un acteur différent et appartenant à une race différente tandis que le film lui-même compte toujours comme faisant partie du DCEU. raisonnement intégré.

Il en va de même si le public considère simplement The Batman comme une autre pièce de l’aile DCEU du multivers. Quoi qu’il en soit, même si cela ne fera probablement pas partie des films eux-mêmes, c’est un détail supplémentaire amusant pour les fans des aventures sur grand écran et sur petit écran. De même, cela rend certainement les choses beaucoup moins confuses que ce qui se déroule actuellement entre Marvel Studios et Sony concernant Spider-Man et des films de méchants de Spidey comme Morbius. En substance, le Arrowverse et la crise sur les terres infinies ont vraiment aidé à mettre la partie “étendue” dans le Univers étendu DC.

Plus: Les 28 films DC à venir et en développement