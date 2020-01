Criticism Betrayal, le thriller médiocre de Netflix

Grace (Crystal Fox) est une femme forte et mature qui avoue avoir tué son mari. Une fois en prison, après avoir tout perdu, ce sera votre jeune avocate (Bresha Webb) qui décidera de découvrir la vérité sur Grace, puisque son histoire cache de multiples secrets.

Betrayal, le nouveau thriller policier et judiciaire de Netflix qui animera votre après-midi d’hiver. Nous ne parlons pas du meilleur de Netflix, encore moins, mais c’est un film avec plusieurs échecs importants. Tyler Perry, acteur et réalisateur, échoue constamment dans son premier film pour cette plateforme. C’est un jeu hilarant où le un excellent script prend vie et fluidité À un réalisateur raté. Souligner les problèmes de misogynie, d’infidélité et de racisme est inutile si Perry ne leur donne pas un sens pertinent dans l’intrigue. Une grande partie du suspense que le réalisateur essaie de construire peut être rapidement démantelée à travers un récit maladroit.

Le casting de A Treason ne joue pas non plus en faveur. Compter sur ces personnages plats Comme celle de son protagoniste Bresha Webb, il ne favorise pas la poursuite du film. Contrairement à Crystal Fox, montrant les deux côtés de son personnage et brille là où personne d’autre ne le fait. Rassemblez tous les acteurs et engagez-vous dans leur intrigue si perverse et mystérieuse. D’un autre côté, Cicely Tyson, c’est la cerise sur le gâteau. Malgré le rôle le plus éphémère et insignifiant, il parvient à le doter et à être le puzzle de ce film.

La chose relativement étrange est la vitesse de tournage de A Treason. Il le plan de tournage n’a que cinq jours Pour enregistrer le film. Par conséquent, il a tellement d’échecs lors de son enregistrement et le réalisateur ne brille pas tout au long du film. Bien que l’enregistrement d’un tel film soit si court qu’il semble incroyable Le résultat final acceptable.

La première partie du film est trop lent, ennuyeux et incohérent. Totalement opposé à la fin excentrique avec une grande touche de script inattendue. Les protagonistes deviendront des méchants dans une grande tournure qui transformera les personnages de A Betrayal. En théorie, la fin est prévisible pour tout le monde, mais, grâce au scénario, elle parvient à éliminer tous les préjugés accumulés tout au long du film et laissez-nous satisfaits.

Pour vous, la fin vous a également paru avantageuse? Dites-nous !!!

Article précédentLe Batman qui rit 8. L’innocence de l’homme contre l’obscurité de l’enfant

Etude de la communication audiovisuelle. Cinéfilo, passionné de cinéma espagnol et de séries de thrillers. J’ai un blog où j’écris chaque semaine: https://tucinecritico.blogspot.com/