Critique: «Contes de la boucle» – Contes de la boucle

Et soudain … le temps s’est arrêté et le monde s’est arrêté. A ce moment, ce moment précis où une seule image peut valoir plus que les mille mots qui, selon ce qu’ils disent, peuvent valoir une image … comme sans aller plus loin que ceux créés par Simon Stlenhag. Une image, puissante, capable d’être gravée dans notre mémoire, aussi dans nos cœurs et de nous plonger dans notre mortalité pas toujours convenue.

‘Tales from the Loop’ explore l’environnement et la vie des personnes qui vivent à proximité du Mercer Center for Experimental Physics, également connu sous le nom de “The Loop” par les amateurs: des installations qui abritent une machine conçue pour déverrouiller et d’explorer les mystères de l’univers, capable de faire de la publicité, “de faire des choses qui étaient auparavant reléguées uniquement au domaine de la science-fiction”.

Dans la mystérieuse ville nord-américaine de Mercer, au début de ce qui pourrait être le début des années 1980, un total de huit histoires suivent, indépendantes et autonomes mais en même temps interdépendantes et complémentaires qui utilisent leurs ingrédients fantastiques très ajustés comme catalyseurs de leur émotion. fins mélodramatiques. La science-fiction au service des émotions, la science et la fiction au service de l’être humain.

“Tales from the Loop” est inspiré des images imaginées par Simon Stlenhag, un illustrateur suédois connu pour “peindre des gens ordinaires dans des environnements étranges”. Un univers rétro-futuriste en expansion continue et constante marqué par les milieux naturels, la décennie des années 80 et la technologie futuriste. Ensemble, brouillés et combinés, dans un bel univers visuel interconnecté dans son amplitude dispersée et capricieuse.

Tout comme sur le papier, la série se développe autour d’une idée aussi définie qu’abstraite: la boucle. Ou “la boucle”. Une idée, ou une somme d’idées qui offrent une mosaïque vitale issue de la construction d’un accélérateur de particules et de toutes ses conséquences inattendues. Un concept, ou une somme de concepts qui, au sens large, définissent, par petits traits, cette machine aussi improbable que l’être humain.

‘Tales from the Loop’ est la somme spirituelle et l’union de chacun de ses éléments qui, comme ‘The Leftovers’, mettent l’accent sur l’aspect émotionnel d’un fantasme impossible soutenu par une perspective globale et le merveilleux accompagnement formel et musical . Une mosaïque qui, comme la vie elle-même, est la conséquence fortuite, intemporelle et universelle de l’essence humaine placée devant la singularité gravitationnelle qui, d’autre part, lui donne du caractère.

Et soudain … le temps s’est arrêté et le monde s’est arrêté. À ce moment, ce moment précis où une seule image peut représenter autant qu’elle ne peut rien signifier sans le soutien de l’incitation due et opportune. Ce n’est pas tant une question d’action que de réaction, instinctive, authentique et proche d’une réalité possible entrant en collision avec la simulation préméditée d’une fiction dénuée de libre arbitre.

‘Tales from the Loop’ est une représentation fiable de ce qu’il prétend représenter, à la fois sur papier et d’une réalité paradoxale que le mouvement dépouille de mysticisme pour le soutenir dans sa vie quotidienne. Un gros plan beau et plausible avec une bavure humaniste claire qui réduit les coups à la conséquence logique d’un processus émotionnel, non moins prévisible dans sa conviction sentimentale.

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex