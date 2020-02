Critique de Batman. Le dernier chevalier sur terre livre 2

Deuxième volet du travail qui réunit Snyder et Cocoon avec Batman, mais cette fois, Gotham est l’ennemi.

«Batman. Le dernier chevalier de la Terre »est une œuvre dans laquelle il crée un monde futur où le mal a vaincu, où l’espoir a été perdu. Mais quelque chose manquait, le Batman manquait, et tout peut changer quand il entre dans l’équation. Il reste peu pour la fin, et il est temps d’accélérer, vous devez attaquer le monstre, vous devez attaquer Omega.

Batman le dernier chevalier sur terre livre 2. Tout commence par un chemin, une adresse. Et puis, l’enfer. Un voyage au cœur d’une Amérique étrange, apocalyptique, futuriste et fantastique, le cauchemar de tous, pour Batman, un processus difficile à surmonter. Parce que le plus important, c’est d’arriver à l’origine de tout, et pour cela il faut l’aide des plus grands. Mais si le plus gros n’est pas, que faire? La réponse est encore plus cruelle que prévu, au final, la décision du bien sur le mal est perfide, et plus encore lorsque vous la laissez entre les mains de la masse. Mais Gotham toujours debout, c’est toujours le phare que la chauve-souris suit, et ne s’arrêtera pas. Omega possède sa maison, possède le monde, mais le monde de Batman est Gotham, et il ne permettra rien entre sa maison, sa famille et lui.

Scott Snyder Il se propage beaucoup dans ce deuxième numéro, gaspillant l’imagination à revendre pour détruire et reconstruire la voie aberrante Univers DC. Il ne laisse rien s’échapper, et tout ce qu’il touche en fait un monstre qui se souvient de la luminosité qu’il avait, mais qui est maintenant une version déformée de ce qu’il représentait, beaucoup sont des menaces quand ils étaient des pouvoirs protecteurs, d’autres sont le niveau suivant de l’horreur qu’ils représentaient. Il ne laisse rien au hasard et prépare le lecteur à la plus grande confrontation de Batman avec sa ville, avec Omega, et avec un monde qui a tourné le dos aux héros pour laisser l’obscurité le dominer.

UN AVENIR DES NUITS SOMBRES

L’écrivain revient sur ses idées passées, que j’ai déjà avancées dans sa scène à Batman et dans son événement » Dark Nights ». Et comme dans ce dernier, il y a beaucoup plus d’image superficielle que de contenu. Malheureusement, tous sont des détails qui unissent et montrent un monde de cauchemar, mais qui ne partent pas. C’est vrai que dans la deuxième partie du volume s’améliore, l’histoire se dirige et enfin on voit la direction de tout. Mais au final, c’est un simple prologue avec un dernier cliffhanger pour le dernier épisode, dans lequel vous avez beaucoup à dire pour soulever cette belle idée, mais vous n’avez pas beaucoup de voyage au-delà de montrer un monde futur terrifiant.

Ce qui ne manque jamais, c’est la qualité Greg Capullo. Il y a peu de choses à dire sur ce grand artiste: puissant, polyvalent, expressif, original, dominé par le contraste clair / sombre, les ombres et l’action. Et dans ce cas, la grande capacité de montrer plus que ce qui compte, de se démarquer au-delà de l’histoire, se démarque, car chaque cauchemar raconté est en réalité transformé en vos mains. Impressionnez votre domaine.

Il n’y a que la clôture de l’histoire, mais il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à fermer et il y a peu de temps. Batman Le dernier chevalier sur Terre Il ne restera pas dans les mémoires comme une histoire remarquable de Batman, mais bien sûr, son apparence nous rappellera tous ce monde fantastique que Snyder a imaginé, et qu’il pourrait être un univers alternatif pour d’autres aventures, si un jour ils décident de le revisiter.

Batman: Le dernier chevalier de la Terre – Livre 02

Titre: Batman: Le dernier chevalier de la Terre – Livre 02

URL: Éditions ECC

Auteur: Scott Snyder

Édition: Couleur. En espagnol

Format: Relié

Illustrateur: Greg Capullo

ISBN: 9788418043567

Nombre de pages: 56

Description: Edition originale: Batman: Last Knight on Earth – Book Two USA Le monde a été détruit et, avec la seule compagnie du chef décapité du Joker, Batman essaie de découvrir qui est responsable de ce qui s’est passé. Alors qu’il pénètre dans des endroits de plus en plus dangereux qui entravent considérablement sa mission, le chevalier noir trouve un allié inattendu dans un endroit connu sous le nom de plaine de solitude … Responsable de sagas réussies telles que La Cour des Chouettes ou Nuits noires: Metal, l’équipe créative formée par Scott Snyder et Greg Capullo se retrouve pour développer l’un de leurs projets les plus ambitieux: Batman: Le dernier chevalier sur Terre, une mini-série qui atteint cet équateur avec cette livraison.

JOTA (J.C.Royo)

Batman: Le dernier chevalier de la Terre – Livre 02

JOTA (J.C.Royo)

Depuis que j’ai de la mémoire, j’ai lu des bandes dessinées. Ma mère m’a acheté le premier avant d’apprendre à bien lire, quelqu’un a dit à la pauvre femme qu’elle aidait les enfants à se rapprocher de la lecture. Il est toujours à la recherche de la personne qui lui a dit de le remercier convenablement, avec un club. Passionnée par le monde de la vignette, je dévore chaque bande dessinée qui me passe. L’Américain est mon préféré mais les Japonais et les Européens remplissent également mes étagères. Si vous ajoutez des livres, des séries télévisées et des films, je suis ce qu’ils appellent geek aujourd’hui, et fier d’être. Journaliste avec des études audiovisuelles et un goût pour la communication à tous les niveaux, quand j’ai le droit d’écrire. Je n’épouse personne et que ce soit ennuyeux, passionnant, intense ou un gaspillage de papier, une bande dessinée doit être lue et discutée pour qu’elle soit vraiment vivante.