Critique de Bloodshot: le mauvais film de Vin Diesel

Ray Garrison est un soldat tombé au combat. Loin d’accepter sa perte, la société Rising Spirit Technologies (RST) utilise la nanotechnologie pour en faire une machine à tuer biotechnologique et surhumaine appelée Bloodshot, capable d’augmenter sa force, ses réflexes et sa capacité de guérison. De cette façon, Garrison acquiert des pouvoirs spéciaux qui le rendent pratiquement indestructible. L’organisation contrôle à la fois son corps et son esprit mais Ray ne sait pas ce qui est réel et quel est le produit de son imagination. Lorsque Garrison commencera à se souvenir de qui il était auparavant et que dans une vie antérieure, il avait une femme, il décidera de trouver la vérité à tout prix et qui tombera.

Bloodshot aspire à égaler le niveau de films comme Marvel ou DC dès la première élection du personnage. Il a tous les protagonistes dont ils ont besoin pour entrer dans le monde Marvel bien qu’il soit très proche de l’obtenir. Les moyens et les ressources pour y parvenir sont loin de ce monde, se rapprochant du monde de la science-fiction avec des nanobots et des pouvoirs magiques qui ne sont pas reconnus par le spectateur.

Le script échoue constamment

Vin Diesel se lance dans la fiction pour donner vie à l’indestructible Ray Garrison, un personnage avec lequel il perd toute part de réalité. Une idée intéressante entourée de grands effets visuels formés à travers la réalité virtuelle. Les événements et les expériences qui forment ce super-héros fonctionnent parfois et avec une intensité médiocre qui bute sur le même problème, la répétition constante de l’intrigue. Bloodshot fait bon usage de la recherche d’identité de Ray en l’utilisant comme un signe reconnaissable de cette proposition et en rendant un personnage si excentrique spécial.

Les scènes d’action qui enchaînent les différents moments du film provoquent un montage vertigineux et incompréhensible donnant des sauts temporaires illogiques dans des scénarios mille fois utilisés tels que des entrepôts, des ruelles, des parkings … La variété des scénarios et des personnages fait Bloodshot perd spectaculaire par rapport à d’autres films du même genre.

Ce qui fonctionne le mieux, c’est le discours final de Bloodshot utilisant le point culminant et transformant l’idée du spectateur sur Ray, à la recherche de nouveaux héros pour les nouveaux temps qui se passent. Le résultat final n’est pas une adaptation révolutionnaire ou pertinente dans le monde de la science-fiction, Bien que je ne serais pas surpris si un nouveau point de départ pour l’univers Valiant était ouvert, tout dépend du box-office et du producteur.

Et vous, l’avez-vous déjà vu? Qu’en penses-tu?

Titre: Injecté de sang

Date de publication: 2020-03-06

Directeur (s): Dave Wilson

Distribution: Vin Diesel Sam Heughan Guy Pearce Eiza González Toby Kebbell

Sexe: Science fiction

Carlos Antolin

Le meilleur

Utilisez Vin Diesel comme un signe reconnaissable

Pire

L’assemblage vertigineux et incompréhensible

Le script médiocre

0,2 0,08 5

Score moyen

Note des utilisateurs / 5 (Soyez le premier! Votes)

Carlos Antolin

Etude de la communication audiovisuelle. Cinéfilo, passionné de cinéma espagnol et de séries de thrillers. J’ai un blog où j’écris chaque semaine: https://tucinecritico.blogspot.com/