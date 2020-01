Critique de Dolittle | 411MANIA

Dirigé par: Stephen Gaghan

Écrit par: Stephen Gaghan, Dan Gregor, Doug Mand et Thomas Shepherd

Durée: 101 minutes

Classement MPAA: PG évalué pour une action, un humour grossier et un langage bref

Robert Downey Jr. – Dr John Dolittle

Martin Sheen – Dr Blair Müdfly

Antonio Banderas – Roi Rassouli

Jim Broadbent – Lord Thomas Badgley

Jessie Buckley – La reine victoria

Harry Collett – Tommie Stubbins

Carmel Laniado – Lady Rose

Kasia Smutniak – Lily Dolittle

Emma Thompson – Poly

Rami Malek – Chee-Chee

John Cena – Yoshi

Kumail Nanjiani – Plimpton

Tom Holland – Jip

Octavia Spencer – Dab-Dab

Craig Robinson – Kevin

Ralph Fiennes – Barry

Selena Gomez – Betsy

Marion Cotillard – Tutu

Jason Mantzoukas – James le Dragonfly

Après avoir terminé sa course en tant que Tony Stark / Iron Man dans l’univers cinématographique Marvel, Robert Downey Jr.le poursuit avec une réadaptation flasque et exécrable des livres pour enfants de Hugh Lofting Doctor Dolittle. Au lieu de fournir un jeu amusant et fantaisiste, cette histoire d’aventure à moitié cuite est terne, ennuyeuse et dépourvue de tout le charme ou la merde que vous attendez d’une histoire d’un homme qui parle aux animaux.

Dans la mise à jour 2020 de Dolittle, le bon docteur John Dolittle (Downey) est devenu reclus après la perte de sa bien-aimée femme exploratrice Lily (Smutniak) en mer. Cependant, il est bientôt brisé de son isolement par l’arrivée de Tommie Stubbins (Collett), qui souhaite obtenir de l’aide pour un écureuil qu’il a abattu par accident, et de la jeune Lady Rose (Laniado), qui souhaite que le Dr Dolittle soigne la reine Victoria ( Buckley), qui est gravement malade. Dolittle répugne à aider, mais son compagnon ara Poly (Thompson) le convainc qu’il est dans le meilleur intérêt pour leur maison et leur sanctuaire animalier d’aider la reine. Si elle décède, leur acte au manoir deviendra nul, et Dolittle et les nombreux amis des animaux qui appellent le domaine seront expulsés. Le Milquetoast Stubbins est rapidement captivé par le Dr Dolittle et se résout à devenir l’apprenti de l’homme.

Après avoir examiné la reine, le Dr Dolittle diagnostique que le seul médicament qui peut lui sauver la vie est un fruit rare de l’Eden Tree; un arbre mythique qui ne peut être trouvé que sur un plan inconnu que personne n’a jamais découvert dans l’histoire enregistrée. Les autres amis animaux de Poly et Dolittle aident Stubbins à rejoindre Dolittle lors de son expédition dans des régions inconnues. Cependant, il y a des forces à l’œuvre qui préféreraient que la Reine ne se rétablisse pas. L’ancien collègue de classe de Dolittle, le Dr Blair Müdfly (Sheen), mène sa propre expédition pour contrecarrer le médecin et ses compagnons.

Il est clair de voir pourquoi Downey serait attiré par le rôle du Dr Dolittle. Il le joue comme un excentrique, excentrique, raréfié non différent d’un Sherlock Holmes. Sans oublier que, lorsqu’il est exécuté correctement, il peut certainement y avoir quelque chose de très spécial dans le lien que Dolittle a avec ses amis les animaux. Il voulait probablement faire un film qui pourrait répondre à sa sensibilité ainsi que quelque chose pour les petits enfants. Malheureusement, il n’y a pas grand-chose de plus dans ce personnage que Downey agissant excentrique et décalé, avec un accent marmonnant qui, selon moi, est censé être gallois. Ou plutôt, c’est la version de Downey d’une imitation quasi, vague et incohérente d’un accent gallois.

Le futur apprenti de Dolittle, Stubbins, est plus fade que le pain rassis. La plupart des acteurs sont relativement coupants et manquent d’une sincérité crédible. Stubbins de Harry Collett n’est tout simplement pas très crédible. Il passe du piège dans un filet dans une scène à vouloir devenir l’apprenti autoproclamé de Dolittle dans la suivante.

La faute aux performances des acteurs doit également être partiellement mise aux pieds du réalisateur et co-scénariste Stephen Gaghan, qui a remporté il y a près de 20 ans un Academy Award pour son travail d’écriture pour le film Traffic. Gaghan n’a clairement aucun talent pour ce matériau. Le film est rempli de pitreries, de blagues et de dialogues avec les animaux qui sont clairement en contradiction avec la période. Il semble que ces personnages d’animaux et leurs dialogues aient été extraits d’un script de suite saccagé vers un troisième film d’Eddie Murphy Dolittle et ont été réutilisés ici.

La plupart des animaux qui sont exprimés par des acteurs célèbres ou des interprètes prolifiques sonnent américain et ont des voix très contemporaines. Aucune de leurs blagues n’atteint vraiment ou n’est aussi drôle. La direction et le dialogue de Gaghan sont si banals, banals et galvaudés, il suffit presque de se demander comment il a réussi à remporter un Academy Award il y a quelques années. Peut-être que la mise en scène n’est tout simplement pas celle où son expertise est la mieux mise à profit, et cela étend son travail d’écriture.

Les quelques moments où le film prend presque vie sont les indices d’une meilleure histoire. Plus précisément, celle de la parade nuptiale entre Dolittle et sa défunte femme exploratrice, Lily, qui est aussi la fille d’un roi hors la loi, le roi Rassouli (Banderas). Chose intéressante, le Dr Müdfly de Martin Sheen a vécu ce qui a constitué les moments les plus amusants du film, où il semble essayer de communiquer avec les animaux lui-même. Il semble que l’on aurait pu faire plus avec ce personnage et cette intrigue secondaire. Il y a presque un sentiment que le Dr Müdfly veut aussi mieux comprendre et communiquer avec les animaux. Malheureusement, comme la plupart du film, il se termine essentiellement par un gros bruit sourd.

Le mieux que l’on puisse dire en faveur du nouveau Dolittle, c’est qu’il est docile et inoffensif. Les parents peuvent-ils emmener leurs enfants voir ce film relativement sans souci? Oui. Mais même l’Eddie Murphy Dolittle était plus divertissant que cela.

