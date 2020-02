Critique de Fantasy Island: fantaisie, rien

Île fantastique Il est sorti vendredi sur le panneau d’affichage, réalisé par Jeff Wadlow et avec Micahel Peña et Maggie Q.

L’énigmatique M. Roarke fait des rêves une réalité pour les invités chanceux qui viennent dans son complexe tropical luxueux et isolé de Île fantastique. Mais, leurs fantasmes deviendront des cauchemars et les invités doivent résoudre le mystère qui cache l’île pour s’échapper vivant.

Fantasy Island a une prémisse intéressante et j’ose dire que l’original,

mais tout comme l’intrigue est originale, le script est un catastrophe complète et totale. L’intrigue principale est presque sans développement et nous voyons quelques histoires secondaires fades et qu’ils perdent de l’importance à une idée initiale qui se dilue en cours de route. Nous trouvons des situations créées à la convenance du script qui frotter le pathétique et tout ça avec un humour de fond introduit dans le film sans logiqueEt bien oui.

Le casting de Fantasy Island est correct,

mais il faut dire qu’ils sont corrects car le script a créé des personnages plats et peu développés dans l’intrigue, ils sont aussi simples qu’un folio. Bien que le cadre sur l’île soit très réussi et rend les paysages un peu abstraits du film embarrassant. Le script lui-même est fou et je ne pense pas qu’il soit destiné, c’est-à-dire est mal structuré et pointe. En fait, je ne saurais pas très bien dans quel genre inclure ce film. Ni terreur ni comédie. Il devrait y avoir un genre appelé “Absurde” Et ce serait plus facile.

Ce film cherchait quelque chose de nouveau,

un mélange de genres qui s’est soldé par un désastre; c’est un crime presque comme une pizza à l’ananas.

