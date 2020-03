Critique de film confidentiel de Spenser | .

Après avoir travaillé ensemble sur un trio de thrillers documentaires très appréciés, le réalisateur Peter Berg et la star Mark Wahlberg ont décidé de lancer leur propre franchise. Leur première tentative, Mile 22, n’a pas fonctionné et leur deuxième effort, Spenser Confidential, n’inspire pas beaucoup de confiance non plus. Très vaguement basé sur le roman d’Ace Atkins Wonderland (une continuation des livres de mystère / détective Spenser de feu Robert B. Parker), le film est le dernier ajout à l’œuvre de Wahlberg sur les films de genre sur Boston, mais ne parvient pas à captiver le cœur et l’esprit de la ville comme son meilleur travail précédent. Spenser Confidential a l’étoffe d’un mélange amusant, pulpeux d’action, de comédie et de noir, mais son exécution médiocre fait glisser le tout.

Wahlberg joue dans Spenser Confidential en tant que Spenser éponyme, un ancien flic qui vient de purger une peine de cinq ans de prison pour avoir agressé son officier supérieur Boylan (Michael Gaston) pour des raisons qu’il refuse d’expliquer pleinement. Maintenant, tout ce qu’il veut vraiment, c’est gagner son permis de chauffeur-livreur et déménager en Arizona avec son chien Pearl, loin de son ex-petite amie Cissy (Iliza Schlesinger) et de sa vieille maison à Boston. Mais lorsqu’une paire de policiers se retrouve morte, Spenser se trouve incapable de fermer les yeux sur ce qu’il soupçonne d’être une dissimulation. Avec l’aide de son ancien entraîneur de boxe Henry (Alan Arkin) et de son colocataire décalé Hawk (Winston Duke), Spenser se remet à faire ce qu’il fait le mieux: résoudre des crimes, casser des crânes et se faire battre beaucoup en cours de route .

Mark Wahlberg et Winston Duke dans Spenser Confidential

Un film de copain à la base, Spenser Confidential essaie de marier un récit policier alambiqué avec un humour noir et une violence brutale dans la veine d’un film de Shane Black, mais n’a pas l’esprit vif et la main habile de narration pour maintenir cet équilibre délicat de ton et d’intrigue. Ce que vous vous retrouvez avec est un film plein de bouleversements de scènes dépeignant des meurtres horribles et les retombées émotionnelles dévastatrices à des moments largement comiques mettant en vedette Spenser et les diverses excuses qui peuplent son monde. En parlant de cela: Spenser Confidential regorge de stéréotypes de films de Boston (flics manifestement corrompus, femmes bruyantes et en colère), jusqu’à son emplacement actuel – une collection de bars, de salons de manucure, de parcs de courses de chiens et d’autres lieux minables – mais il a du mal pour créer un sens du temps et du lieu vraiment distinct. Wahlberg et Berg ont tourné le film sur place et connaissent clairement leur chemin dans la ville (même en tournant dans le quartier où un adolescent Wahlberg a grandi), mais sans histoire captivante pour l’ancrer, Boston apparaît comme plus une toile de fond que le personnage c’est le destin.

En effet, le véritable mystère au cœur de Spenser Confidential est assez générique; il y a de fortes chances que vous réalisiez qui est le cerveau derrière ce complot bien avant que le film ne dévoile sa main – sinon dès l’instant où ils apparaissent à l’écran. Ce ne serait pas vraiment un problème si le voyage pour y arriver était amusant, et il y a des scènes où le film commence à prendre vie en s’amusant avec un copain. Duke, en particulier, est assez bon comme Hawk, un aspirant combattant du MMA dont la stature intimidante est parfaitement compensée par son comportement excentrique et son intelligence. On souhaite juste qu’il ait un meilleur hétéro pour jouer que Spenser, un personnage qui est beaucoup plus proche du dur à cuire standard que Wahlberg a joué à plusieurs reprises que le PI cultivé et intelligent créé par Parker. Pendant ce temps, Schlesinger tire le meilleur parti de son temps d’écran en tant qu’ex-bouche bée de Spenser, même si Spenser Confidential ne peut pas penser à grand-chose à faire avec elle à part la jouer comme une blague d’une note.

Winston Duke, Alan Arkin et Mark Wahlberg dans Spenser Confidential

Le script adapté attribué au nouveau venu Sean O’Keefe et au lauréat d’un Oscar Brian Helgeland (LA Confidential, Mystic River) fait de son mieux pour fournir une introduction convaincante à tous ces personnages ainsi qu’à Henry (Arkin, toujours un plaisir, même dans un rôle oubliable comme cela), mais à la fin, Spenser Confidential constitue une histoire d’origine aussi fade qu’un fil mystère. Cela n’aide pas le film à se sentir aussi édité que le docudrame de Berg, mais sans le style de film de guérilla qui justifie la structure pavée (Mile 22 avait le même problème). À leur crédit, Berg et son directeur de la photographie de confiance Tobias A. Schliessler appliquent une main plus ferme lorsqu’il s’agit de couvrir les séquences d’action, en particulier les fréquents combats de poings de Spenser. Le film entier a toujours un aspect budgétaire, mais – pour le meilleur ou pour le pire – rien de ce que la plupart des gens ne s’attendent de Netflix Originals à ce stade.

Ajoutez-les tous ensemble et il devient clair pourquoi Spenser Confidential est allé directement à Netflix au lieu de sortir dans des cinémas comme les quatre précédents films de Berg et Wahlberg; c’est le type de film de genre médiocre (rien d’agressivement mauvais, mais rien de particulièrement bon non plus) que les téléspectateurs peuvent regarder avec désinvolture à la maison pour passer le temps sans se sentir arrachés, comme ils auraient pu avoir payé un plein prix du billet pour le voir. Certaines personnes pourraient même apprécier les personnages de soutien comme Hawk et Cissy – ou regarder Spenser comiquement se faire remettre les fesses à maintes reprises – assez pour vouloir les voir dans une suite (espérons-le, plus engageante). À défaut, Spenser Confidential restera probablement dans les mémoires comme la grève deux pour Berg et Wahlberg dans leur odyssée continue pour donner à ce dernier une nouvelle adresse IP au titre.

Spenser Confidential est maintenant en streaming sur Netflix. Il dure 111 minutes et est classé R pour la violence, le langage tout au long et le contenu sexuel.

Notre évaluation:

2 sur 5 (d’accord)

