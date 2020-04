Critique de High School Musical. La série: facile à digérer

High School Musical. The Musical: The Series est l’un des succès de Disney +, réalisé par Tim Faderle et avec Joshua Bassett, Matt Cornett, Kate Reinders et Olivia Rodrigo.

Situé dans une version fictive de Lycée d’East, l’institut où le film original a été tourné. La série suit un groupe d’adolescents de théâtre qui participent à une mise en scène de High School Musical: The Musical. comme votre production scolaire.

La série High School Musical est un phénomène Disney +.

Pour être sincère, J’évitais la série les premiers jours, mais je l’ai rencontrée par hasard et j’ai commencé à la voir. Et quelque chose de surprenant se produit … vous accroche. Son agilité et sa courte durée le rendent frais et facile à digérer. Cela n’ajoute rien à la série pour adolescents, mais il a des gags assez drôles, des moments dramatiques et un petit trou pour la réflexion intérieure. Parfois, les protagonistes brisent le quatrième mur et cela donne une autre approche positive de la série. Tout ça dans dix chapitres d’une demi-heure qui complètent un cercle, du casting à la fin de la comédie musicale. L’intrigue est simple, la fille entre deux garçons et les problèmes du secondaire, mais ils savent en profiter.

C’est une série qui cherche à plaire,

à la fin, comment pourrait-il en être autrement c’est satisfaisant pour tout le monde, toujours heureux, même si cela nous laisse voir quelques problèmes deuxième saison déjà confirmée. De toute évidence, il existe de nombreux avantages du script, car tous les élèves savent chanter à merveille; aucun désaccord, c’est merveilleux. Même si je dois dire que le casting est fantastiqueJoshua Bassett comme Ricky qui c’est vraiment cool, un acteur plein d’avenir. Comme Matt Cornett comme EJ, un autre acteur qui brode le rôle avec une très bonne performance, un garçon frustré qui voit sa petite amie s’éloigner de lui. Bien qu’il y ait un hic et c’est Olivia Rodrigo, qui il sait seulement faire un visage de dégoût (Elle chante aussi bien, mais pas crédible ici) et vraiment avec une autre actrice, le rôle de Nini aurait été mieux.

Tout se termine, évidemment, avec le High School Musical,

avec le moment culminant de la chanson Stick to the Status Quo, plein d’émotion. Il remplit la fonction principale, qui est de le divertir et de le broder. Il n’offre pas grand chose, mais le peu qu’il offre est dix.

