Critique de Jojo Rabbit: la grâce du “nationalisme”

Jojo Rabbit ouvre demain sur le panneau d’affichage espagnol, réalisé par Taika Waititi et mettant en vedette Roman Griffin Davis; Scarlett Johansson et lui-même Taika Waititi.

Jojo “Rabbit” Betzler est un jeune et solitaire Enfant allemand appartenant à la jeunesse hitlérienne qui voit son monde bouleversé quand il découvre que sa jeune mère Rosie se cache dans son grenier à une fille juive. Avec la seule aide de son meilleur ami imaginaire, un petit garçon idiot, Jojo doit faire face à son nationalisme aveugle.

Jojo Rabbit joue avec la majeure partie de la Seconde Guerre mondiale,

les nazis et comment fantasmer sur la réalité et peindre Hitler comme l’ami des enfants. Waititi Il est un réalisateur différent des autrescomment la lumière et l’humour traitent c’est toujours réussi, parfois acide, mais toujours dans la bonne mesure. L’un des meilleurs aspects du film, sans hésitation, est le scénario, le costumes et ambiance de l’époque, ce qui est très correct. Tous baignaient dans cet humour déjà mentionné et avec une satire pour Hitler, plus que juste.

Jojo Rabbit a un casting majestueux,

Scarlett Johansson fait un rôle sérieux, il nous donne une grande performance en tant que mère de Jojo, un grand spectacle de sentimentsRowan Griffin, comme Jojo est magnifique, débutant à un niveau magnifique. La bande rencontre une hauteur magnifique, avec une narration simple et efficace, très prudente. A un équilibre entre la comédie et le sérieux, mais le pari de Waititi devient très jolie, avec un message va retirer la larme. Il a son point extravagant, mais très mesuré et drôle dans sa bonne mesure qui, sans aucun doute, fait Jojo Rabbit un film digne de se battre pour tous les Oscars pour lesquels ils sont nominés.

Qu’est ce que tu pense deJojo Rabbit? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux.

Article précédentPremière bande-annonce de Guns Akimbo, le nouveau film de Daniel Radcliffe

Critique de cinéma de diplôme. Romancier, parolier et compositeur.