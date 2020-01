Critique de la guerre des courants: avec peu de luminosité

À la fin du siècle XIX deux génies, Thomas Edison et George Westinghouse, concurrencer (ce dernier avec Nikola Tesla) pour créer un système électrique durable et le commercialiser à l’ensemble des États-Unis dans ce que l’on appelle la «guerre des courants», une rivalité entre les deux dans les années 1880 par contrôle du marché de la génération naissante et distribution de énergie électrique.

La guerre des courants est un épisode de l’histoire contemporaine,

le film commence un peu en désordre, avec un rythme effréné qui mêle les choses, mais finit par s’arrêter et le rythme se calme, ce qui rend la bande plus agréable. Dans l’heure et demie tous les événements ils passent l’un après l’autre sans trop d’explication logique, certains sans importance. Nous avons des sauts temporaires qui manquent de compression et savons comment les intégrer dans le métrage. Tous les sauts enlèvent le poids du drame, malheureusement.

La guerre des courants a un casting réussi,

Cumberbatch dévorer le personnage même au-dessus du scriptShannon juste en faisant un acte de présence, vous pouvez jouer un bon rôle et Hoult, en dépit d’apparaître moins, broder (dans la version originale, ils obtiennent un accent fascinant). La photographie et la direction artistique sont généralement assez correctes, mais la musique en excès et l’assemblage par le réalisateur sont une horreur, on peut dire que l’ampoule a fondu, est un amalgame de tirs et un méli-mélo de séquences en excès et ils finissent par s’imprégner.

Par paradoxe,

Le début de la guerre des courants est effréné et désordonné, mais il est beaucoup plus divertissant que la seconde moitié, qui s’effondre. Le casting est à la hauteur, mais le script et l’exécution Ils ont subi une panne de courant et ont manqué d’électricité.

Critique de la guerre des courants

