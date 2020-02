Critique de la honte. Le roman troisième saison

La honte revient aux télévisions avec Movistar +. Ce vendredi 14, Jesús Gutiérrez perd les papiers devant toute l’Espagne frappant son fils Yusuf. Ce qui était autrefois de petits écarts familiaux est maintenant une pierre d’achoppement majeure qui le place l’homme le plus détesté du pays. La honte nationale.

Les créateurs Álvaro Fernández-Armero et Juan Cavestany ont réussi à lui donner une touche élever la série à un niveau supérieur. Faire une série avec ce genre est très compliqué si vous l’exploitez excessivement saison après saison. Ce n’est pas une tâche facile, mais ils ont réussi à empêcher la série d’ajouter de nouveaux intrigues sans perdre l’essence. Innover dans les idées et la qualité et introduire l’intrigue d’une manière beaucoup plus ambitieuse.

Avec cette nouvelle prémisse, Vergüenza a réussi à critiquer les médias et la société espagnole à l’égard de la viralité. Donner la parole aux personnes non appropriées et les aider à diffuser leurs idées à travers les canaux de communication. Pariez beaucoup plus haut sans répéter le schéma précédent et sans renoncer à votre grâce caractéristique.

La la durée des chapitres c’est excellent Et s’il y a quelque chose qui nous rend encore plus accrochés à l’écran, c’est l’interprétation de ses protagonistes, Javier Gutiérrez et Malena Alterio. Cela les pousse à l’extrême et il est difficile d’imaginer à quoi ressemblera la prochaine saison (le cas échéant). Ils ont une bonne formation mais sont trop maladroits, égocentriques et lâches au quotidien. Ils combinent parfaitement ces moments de génie interprétatif avec la lèvre la plus embarrassante de la télévision pleine de camées comme Mariló Montero ou Leticia Sabater. Au fond, nous avons tous quelque chose de Jésus Gutierrez.

La fin de Shame laisse beaucoup de complots exploser dans les saisons suivantes montrant que cette histoire ne doit pas se terminer ici. Bien que, s’il en était ainsi décidé, je Une manière impeccable. Cette proposition beaucoup plus fraîche, amusante, ambitieuse et folle est couronnée par sa troisième saison.

Carlos Antolin

Etude de la communication audiovisuelle. Cinéfilo, passionné de cinéma espagnol et de séries de thrillers. J’ai un blog où j’écris chaque semaine: https://tucinecritico.blogspot.com/