Critique de la ligne invisible: le portrait essentiel et historique des débuts de l’ETA

Le 7 juin 1968, le chef de l’ETA, Txabi Etxebarrieta, a franchi “la ligne invisible” en assassinant la première des 853 victimes de l’organisation terroriste. La nouvelle mini-série Movistar + raconte l’histoire d’Etxebarrieta et comment il a commencé dans la lutte armée, suivi par le chemin de la douleur, de la vengeance, de la peur et de la terreur qui marquera les cinquante prochaines années de l’histoire espagnole.

Que vous soyez client de la plateforme ou non, Movistar + en plus de présenter la première au 8 avril, a permis à tous de voir deux premiers chapitres entièrement gratuits. Je vous encourage donc à jeter un œil à ces jours de quarantaine car nous sommes confrontés à un portrait surprenant des origines de l’ETA.

Un rythme parfait

Il convient de noter que nous sommes confrontés à un thriller lent, donc si vous attendez une série d’actions, vous oublierez. Le réalisateur de Mariano Barroso et actuel président de la Film Academy, prend les choses sereinement afin de ne pas transformer The Invisible Line en un thriller vertigineux, mais plutôt une histoire plus cohérente que Cela nous fait comprendre ce qui se cache derrière le premier meurtre. Malgré le fait qu’ils ne nous accrochent pas complètement au début, il est essentiel de continuer avec le rythme lent mieux comprendre la psychologie du personnage. De cette façon, le spectateur comprendra le processus qui amène les gens à entrer dans l’ETA et à tirer le premier coup de feu sur la police.

La série est dépeinte dans la perspective la plus humaine possible pour se concentrer sur le moment historique et non sur l’offre de tous les événements qui ont suivi. Ce fait joue en faveur de la série depuis Sortez le spectateur de sa position, ainsi que la mise en scène magnifique et soignée. L’année 1968 est dépeinte de la meilleure façon possible dans les vêtements et les accessoires. travail difficile et magnifique d’Àlex Monner jouant Etxebarrieta, un jeune poète castillan pédant et idéaliste dépendant des amphétamines, dont l’influence du frère l’a conduit à la poussée patriotique toxique de prendre les armes. Par contre Melitón Manzanas (Antonio de la Torre), personnage stéréotypé qui ne bousculera pas son pouls contre la violence. Cette mini-série nous offre un exemple clair il n’est pas nécessaire d’avoir une actrice établie comme Anna Castillo pour jouer un petit rôle afin d’élever la série.

Incroyable partout

La ligne invisible ne sera pas la série qui nous fera nous accrocher au canapé mais celle qui nous fera vraiment connaître la psychologie du protagoniste et le début d’un grand événement historique qui a fait avancer de nombreuses personnes. C’est pourquoi, je pense qu’il ne devrait pas y avoir de deuxième saison malgré la majesté de la première. Ils sont juste 6 chapitres de 40 minutes qui coulent seuls et s’effritent peu à peu avec une grande facilité sur un sujet assez particulier et qui rappellent un passé proche et douloureux pour beaucoup de gens.

Nom : La ligne invisible

Description: La mini-série télévisée raconte l’histoire d’Etxebarrieta et comment il a commencé la lutte armée.

Carlos Antolin

Le meilleur

L’interprétation d’Àlex Monner

Comment raconter l’histoire

La direction de Mariano Barroso

.

Pire

Le petit rôle d’Anna Castillo

Étudiante en communication audiovisuelle. Cinéphile, passionné de cinéma espagnol et de séries de thrillers. J’ai un blog où j’écris chaque semaine: https://tucinecritico.blogspot.com/