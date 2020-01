Critique de l’eau sombre: rien de nouveau sous le soleil

Eaux sombres Il a été présenté vendredi sur le panneau d’affichage espagnol, réalisé par Todd Haynes et mettant en vedette Mark Ruffalo, Anne Hathaway et Tim Robbins.

Inspiré par un histoire vraie choquante, un avocat tenace découvre le sombre secret qui relie un nombre croissant de morts inexpliquées avec l’une des plus grandes sociétés au monde. Ce faisant, il risque tout: son avenir, sa famille et sa propre vie, pour mettre en lumière la vérité.

Dark Waters est un film que nous avons vu auparavant;

simple, clair, prévisible et plus fade que la dinde. Nous sommes plantés d’une histoire qui semble à première vue complexe, pour rien de plus éloigné de la réalité, tout sent à distance et rien ne vous surprend. Il n’a aucune force narrative et tous les aspects sont précuits; des formules plus répétées que La Macarena.

Dark Waters a un complot très utilisé: une seule personne contre toute une entreprise ou le système.

Oui, il est vrai que le message que vous essayez de transmettre est bon et nécessaire aujourd’hui, mais il est mal exécutéOu, comme si tout avait été fait rapidement et fonctionnait bien. Todd Haynes le dirige aller à coup sûr, d’une manière très académique, mais vous ne risquez rien du tout, qui sera dans un simple film prétentieux de bien des manières qui ont chuté sous le poids du évidence et ridicule.

Le casting de Dark Waters est correct,

c’est vrai qu’avec un autre script aurait été mieux, mais toujours indemne de cette tentative de film de réflexion. Cherchez à créer un conflit bouillonnant, mais à la fin Il fait aussi froid que moi quand j’ai vu le film. La faute est de moi pour avoir créé des attentes. Mais encore traîner c’est bien.

