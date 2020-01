Critique de Lightmatter: un jeu de réflexion lumineux | .

Les développeurs de jeux vidéo ont toujours aimé le cadre d’une catastrophe scientifique. Des classiques comme Half-Life à des exemples plus récents comme l’excellent Prey de 2017, le concept d’évasion d’une installation en ruine s’est avéré un terrain fertile pour de nombreux développeurs au fil des ans. Matière lumineuse, de Tunnel Vision Games, se penche également sur ce modèle d’histoire.

Lightmatter est un jeu de puzzle à la première personne semblable à Portal. Le joueur est un protagoniste silencieux, anonyme et inconnu, coincé dans le bâtiment en ruine de Lightmatter Technologies. Se réveillant seul dans l’obscurité et le chaos, le joueur doit ensuite se diriger vers la sécurité, tout en étant guidé par la langue barbelée du PDG de Lightmatter Technologies, Virgil.

Connexes: examen refoulé – minimaliste à plus d’un titre

Sortir du bâtiment est cependant plus facile à dire qu’à faire. Il n’y a peut-être pas les créatures extra-dimensionnelles de Half-Life ou les horreurs biomécaniques de System Shock, mais cela ne rend pas les technologies Lightmatter moins dangereuses. Les ombres elles-mêmes tuent le joueur, faisant des sources lumineuses la ressource la plus vitale pour le joueur – pensez-y comme “ le sol est de la lave ” poussé à son extrême.

C’est un concept clé soigné, et Tunnel Vision Games l’exécute bien. Le gameplay de base de Lightmatter tourne autour de sa mécanique légère, les joueurs apprenant rapidement qu’ils doivent être conscients de leur environnement à tout moment. En testant ses connaissances des angles et de la logique, Lightmatter n’hésite pas à demander à ses joueurs de faire preuve de créativité avec leurs solutions, car chaque pièce et chaque couloir agit comme sa propre scène que le joueur doit surmonter.

Plutôt que de s’en tenir à une seule méthode d’éclairage, le jeu mélange heureusement les choses au fur et à mesure. Au début, le joueur apprend comment éviter avec succès les ombres grâce à son mouvement, avant que Lightmatter n’introduise les objets. Cela commence par l’utilisation de lampes portables, avant des solutions plus ingénieuses telles que la création de voies à travers des faisceaux de lumière.

Cependant, Lightmatter n’est pas une expérience cérébrale lourde comme The Witness. Le jeu propose des tests d’agilité en cours de route, avec des énigmes sautantes qui demandent une résolution rapide des problèmes car le joueur évite ces ombres mortelles en fuite. Cela est particulièrement vrai de la finale du jeu, qui tente d’amplifier la tension en mettant davantage l’accent sur le mouvement.

Lightmatter trouve du succès dans ses différents volets, même s’il se sent un peu trop proche de ses pairs comme Portal et Antichamber. Cela est en partie dû à la conception serrée du jeu, sans jamais compliquer les choses avec trop de mécaniques tout en offrant des défis à travers ses puzzles de test. Sans tenir la main du joueur, Lightmatter parvient à augmenter sa difficulté à un bon rythme à mesure que les joueurs s’habituent à ses règles.

Cela fonctionne bien avec le design cel-shaded du jeu. La palette de couleurs de base est assourdie, permettant à l’obscurité pure des ombres d’être évidente pour le joueur, tandis que les rares éclaboussures de couleurs du jeu apparaissent contre l’œil. De plus, ces éléments plus brillants dirigent le joueur vers des objets ou des objectifs intéressants; un panneau de sortie vert, le ton plus clair d’un rebord sur lequel sauter, ou le faisceau aveuglant d’une lampe.

La meilleure utilisation de la couleur vient peut-être de la méthode de narration de Lightmatter. Les niveaux du jeu sont rares, avec quelques signes des gens qui habitaient le monde autour d’eux. Cependant, des poches de voyants rouges suggèrent souvent un autre enregistrement audio à trouver, partageant une histoire de ce qui s’est passé à l’institut avant le désastre qui a laissé le joueur coincé.

L’utilisation de journaux audio comme mécanisme de narration n’est pas nouvelle, mais elle fonctionne toujours bien ici. Il y a une juxtaposition entre les journaux et le dialogue en cours de Virgil, le PDG orgueilleux de Lightmatter Technologies qui est si bien exprimé par David Bateson de Hitman Fame. Le joueur est une ardoise vierge, parfois appelée un inspecteur de la santé, un journaliste, un assistant et un espion de Virgil au fur et à mesure que le jeu se déroule, et se trouve donc en tant qu’étranger pendant que l’intrigue plus large se déroule.

L’histoire de Lightmatter est décente, mais tout comme son gameplay, le jeu n’est pas entièrement original, s’appuyant un peu trop sur ses influences. Après tout, de nombreux joueurs auront joué à un autre jeu de puzzle à la première personne avec un protagoniste silencieux et une voix omnisciente se moquant du joueur de manière humoristique – en particulier lorsque cet humour masque quelque chose de beaucoup plus horrible au niveau contextuel.

Cela ne veut pas dire que Lightmatter n’est pas compétent dans son approche – en effet, c’est un jeu agréable et conçu avec amour. Cependant, il pourrait certainement faire avec un peu plus de confiance dans sa propre originalité et ses propres concepts. Les créateurs du jeu adorent clairement Portal, donnant même des mentions dans le jeu à Aperture Science avec une poignée d’autres œufs de Pâques, mais il y en a assez ici pour que le jeu se tienne seul sans avoir besoin de rester aussi près de ce modèle (certes excellent) .

Même ainsi, ceux qui aiment les jeux de puzzle trouveront beaucoup à apprécier ici. Avec une mécanique bien conçue et un soin pour tout, de la conception artistique à l’équilibre de la durée totale du jeu, Lightmatter brille. Si cela avait été un peu plus audacieux, cela aurait pu être un classique surprise.

Plus: Le premier métrage du jeu de préquel du portail annulé de Valve émerge

Matière lumineuse est disponible sur PC. . a été fourni avec un code de téléchargement PC aux fins de cet examen.