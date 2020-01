Critique de Malasaña 32: faible terreur espagnole

Malasaña 32 première le vendredi, sur le panneau d’affichage espagnol, réalisé par Albert Pintó et avec Begoña Vargas e Ivan Mark.

Manolo et Candela ils s’installent dans le quartier madrilène de Malasaña, à côté de ses trois enfants et grand-père Fermín. Ils quittent la ville à la recherche de la prospérité qui semble leur offrir la capitale d’un pays en pleine transition. Mais il y a quelque chose que la famille Olmedo il ne sait pas: à la maison qu’ils ont acheté, ils ne sont pas seuls.

Malasaña 32 a beaucoup de choses en commun avec Veronica,

un autre film d’horreur espagnol (également très paresseux); adolescents face à des choses paranormales, mais ici, il l’a peint comme de la fantaisie et de la fiction, alors qu’à Veronica il a laissé l’ambiguïté à la fin. Ici, nous nous concentrons sur l’ère des années 70 à Madrid, où une famille de pays s’installe dans la capitale.

Malasaña 32 commence par un prologue très réussi plein de mysticisme, tout à fait correct.

Ensuite, ceux-ci suivent phénomènes paranormaux. Dans la première partie de la bande, les sons et les stridences provoquent des peurs, dont l’élément principal est le sol sombre et sombre qui génère une sensation d’inconfort. Mais la deuxième partie utilise les peurs efficaces, logées dans commodités du script pour que tout coule, mais ça ne fatigue pas. Le bon sens ne fait pas son apparition et tout sens métaphorique qui pourrait avoir Malasaña 32, est perdu parmi les frayeurs précuit Et les bruits agaçants.

Malasaña 32 n’est pas différent de la terreur préfabriquée des États-Unis, comme les Warren, La Llorona ou La Monja.

Ce n’est donc ni effrayant ni original. Plein d’excuses complot pour justifier la effrayes basiques et nulles Que voyez-vous venir? Ça commence très mais ça va en décomposition forte jusqu’à ce que cela se produise dans un autre film qui se terminera dans l’oubli.

