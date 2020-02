Critique de MARVEL Contagio. Quand la réalité dépasse la fiction

Des profondeurs de K’un-Lun, la ville mystique extradimensionnelle et l’une des sept capitales du ciel, d’où viennent ceux qui détiennent le pouvoir du Poing de fer, une pandémie de conséquences catastrophiques émerge. Panini Comics publie Marvel Contagion dans un volume à couverture souple, alors qu’il se propage à l’univers Marvel.

Les parallèles de cette histoire avec celle d’aujourd’hui peuvent devenir un panorama de terreur pure. On a toujours dit que Marvel dans ses publications était en avance sur son temps. Maintenant, ils semblent avoir consulté un voyant fiable, avoir des informations privilégiées ou avoir utilisé la machine à mort Doctor Doctor car la publication de cette bande dessinée a coïncidé avec l’épidémie de coronavirus en Chine. Et la ressemblance de la réalité avec la fiction est vraiment inquiétante, de la façon dont une maladie de ce type se propage, surmontant les barrières que nous voulons mettre dans une telle société mondialisée, aux approches morales sur la façon dont elle peut devenir une arme biologique capable. d’anéantir une partie de la vie sur la surface de la Terre.

Il est inévitable de se concentrer sur des épidémies historiques telles que la peste noire ou la grippe espagnole, même en se souvenant de la plus récente grippe aviaire et de la peur qui en découle que l’idée d’une infection à grande échelle provoque parmi la population. Il est également vrai que les progrès de la science et des systèmes de santé actuels, en particulier dans les pays plus développés, sont mieux à même de contenir la propagation de tout virus, bien qu’à l’horizon nous ayons la menace de devoir prendre des décisions drastiques pour assurer la succès Le cinéma nous a parfois rappelé ces possibilités avec des films comme Pop (Outbreak, 1995), avec Dustin Hoffman, René Russo et Morgan Freeman. Également sous forme d’apocalypse zombie dans World War Z (World War Z, 2013) avec Brad Pitt à la tête du casting.

Dans cet exercice d’anticipation de l’avenir, Marvel met en avant Ben Grimm pour faire face à la catastrophe. Sa peau rocailleuse le rend immunisé contre le virus en ne pouvant le traverser de telle manière que sa première rencontre avec lui le place au centre de la résistance. Avec des personnages comme Iron Fist, Luke Cage, le Moon Knight ou le reste des Fantastic Four, vous devrez faire face à une crise qui menace gravement New York City, avec une forte probabilité de se propager au reste du monde. Ed Brisson raconte une histoire qui nous plonge pleinement dans des questions telles que la quarantaine, en essayant d’isoler les infectés du reste de la société, comme étape préalable pour déterminer comment mettre fin à la souche qui remplit les pustules de ceux qui souffrent de la maladie.

L’édition américaine de Marvel Contagio compte cinq livraisons révélées au cours du mois de décembre 2019, chacune réalisée par un artiste différent qui s’occupait de ses propres encres. Rogé Antonio, Stephen Segovia, Mack Chater, Damian Couceiro et Adam Gorham ils forment l’alignement d’artistes sur ce voyage qui cherche à isoler la maladie pour finir de la combattre dans son état le plus faible. Ils démontrent tous un niveau élevé et ne provoquent pas ce terrible sentiment de dislocation graphique qui implique l’utilisation de différents styles dans le dessin, ce qui rend souvent le lecteur plus difficile à suivre une histoire. Les couvertures originales présentent l’espagnol Juan José Ryp (Britannia et différentes séries de l’Univers Valiant) qui brille sans palliatif dans le travail de vente du produit depuis notre premier coup d’œil.

En conclusion, loin de chanter une litanie, Marvel Contagio est une aventure amusante qui explore les facettes oubliées de certains personnages, tout en étant entourée d’un environnement terrifiant. Ce n’est pas le meilleur que vous puissiez lire ce mois-ci, mais c’est un divertissement enveloppé de pus et de vomissements infectieux.

Dans la partie la plus profonde de K’un Lun, une maladie a maintenant été libérée. Ben Grimm, le 4F Thing, devra s’associer à d’autres héros de The House of Ideas pour contenir une épidémie qui menace de décimer une bonne partie des New-Yorkais.

Titre: MARVEL Contagion

Auteur: Mack Chater

Illustrateur: Stephen Segovia, Ed Brisson, Damian Couceiro, Roge Antonio

ISBN: 9788413343433

Nombre de pages: 112

Description: Une force imparable a atteint l’univers Marvel, et chaque super-héros de New York sera nécessaire pour l’arrêter. C’est une substance étrange qui draine la vie de tout le monde. D’où cela vient-il? Peut-il être détruit? Et qui tombera devant elle?

Jesus Salvador Gomez

Sevré dans des jeux récréatifs jouant à Ghost N ‘Goblins et élevé sous le prisme de la bande dessinée nationale d’Ibañez, Escobar, Vazquez … et du classique Don Miki de Disney, sa vie a changé le jour où le numéro 45 Spider-Man est tombé entre ses mains du Comics Forum. Depuis lors, Marvel est entré dans sa vie pour ne jamais la quitter, tout comme les jeux vidéo l’ont fait. Amoureux des scènes mythiques de Claremont, Byrne, Miller, Stern ou Simonson, avoue sans honte que sa femme est coupable d’avoir accompli la quarantaine toujours encastrée dans des hobbies qui ne le quitteront jamais.