Critique de Sonic the Hedgehog (Digital HD)

Dirigé par: Jeff Fowler

Écrit par: Pat Casey et Josh Miller

Avec:

Ben Schwartz – Sonic (voix)

James Marsden – À M

Jim Carrey – Dr Robotnik

Tika Sumpter – Maddie

Natasha Rothwell – Rachel

Adam Pally – Wade

Lee Majdoub – Agent Stone

Neal McDonough – Major Bennington

Tom Butler – Vice-président Walters

Frank C. Turner – Crazy Carl

Mélodie Nosipho Niemann – Jojo (comme Melody Niemann)

Shannon Chan-Kent – Serveuse Roadhouse

Brad Kelly – Roadhouse Thug

Elfina Luk – Secrétaire de la sécurité intérieure

Garry Chalk – Chef d’état-major de la marine

Brut intérieur: 146 066 470 $

Brut mondial: 306 352 464 $

Date de sortie numérique HD: 31 mars 2020

Date de sortie du Blu-Ray / DVD: 19 mai 2020

Durée: 99 minutes

Classé PG pour l’action, un peu de violence, un humour grossier et un langage doux et bref.

Tout bien considéré, c’est peut-être un peu un euphémisme de dire que Sonic the Hedgehog était le hit des outsiders de 2020 jusqu’à présent. Il y a longtemps que les fans ont demandé un long métrage sur le célèbre personnage de jeu vidéo SEGA Genesis, mais sa route chaotique vers le grand écran était difficile. Après plus de 20 ans dans l’enfer du développement, Sony Pictures a finalement annoncé que le film était en cours de réalisation en 2014. Et même alors, ce n’était pas facile. Premièrement, une date prévue pour 2018 a été repoussée de deux ans. Et lorsque la première bande-annonce a frappé, Internet a plus ou moins implosé la réaction à la conception du personnage de Sonic au point que Sony et le réalisateur Jeff Fowler ont promis une refonte qui a ajouté des millions au budget déjà lourd.

Normalement, ce genre de bourdonnement négatif tuerait un film plus mort qu’un ongle de pied. Mais Sonic n’est rien sinon résilient, et quand il est sorti plus tôt cette année, il est devenu un succès surprise à hauteur de 300 millions de dollars et plus dans le monde entier. Maintenant, Sony a sorti le film d’action-aventure familial sur Digital HD, avec une sortie physique en mai, dans l’espoir de capturer le même genre de magie à la maison. Et les résultats sont, sinon exactement passionnants, du moins étonnamment satisfaisants.

Le film

Le film met en vedette Ben Schwartz comme la voix de Sonic, un hérisson bleu d’un autre monde qui peut courir à des vitesses supersoniques. Après avoir été contraint de voyager sur Terre comme un enfant pour échapper à des créatures à la recherche de son pouvoir, Sonic finit par vivre en secret à l’extérieur de la ville de Green Hills, dans le Montana. Les habitants de la ville ne savent rien de lui, à l’exception des histoires du cinglé de la ville locale sur un «diable bleu» dans les bois.

Sonic apprend à connaître les habitants de la ville et se sent attaché à eux, même s’ils ne le connaissent pas. Cela vaut particulièrement pour le shérif Tom Wachowski (James Marsden) et sa femme Maddie (Tika Sumpter). Cependant, Sonic ne sait pas que Tom et Maddie prévoient de déménager à San Francisco, car Tom veut plus que la vie d’un shérif de petite ville.

Cette vie, et celle de Sonic, se compliquent lorsque Sonic attire l’attention du ministère de la Défense, qui engage le robot mégalomane Dr. Robotnik (Jim Carrey) pour enquêter. Sonic et Tom vont bientôt se croiser et doivent fuir Robotnik, qui veut étudier Sonic pour la source de son pouvoir. Cela les mène à un voyage à travers le pays où Tom et Sonic commencent à se lier, avec peut-être des leçons pour les deux sur la fixation des racines.

Sonic est un personnage incontestablement emblématique de l’industrie du jeu vidéo, même s’il n’a pas de scénario particulièrement connu. Cela le rend parfait pour Hollywood de s’adapter. L’industrie cinématographique a souvent eu du mal à essayer de tourner les histoires des jeux sur grand écran. Travailler à partir d’une liste assez libre donne aux scénaristes Pat Casey et Josh Miller la possibilité de tracer un film sans avoir à rencontrer des points d’intrigue particuliers qui peuvent ne pas se traduire aussi bien sur grand écran. Cela ne veut pas dire qu’ils déraillent énormément; il y a suffisamment d’éléments ici qui sont reconnaissables pour que Sonic fonctionne, et le personnage principal est l’un des meilleurs aspects de l’histoire.

Bien sûr, ce bar n’est pas le plus haut de l’histoire. L’intrigue se résume plus ou moins à votre comédie de base de copain de film de route avec la ride supplémentaire de Robotnik sur la chasse pour certaines scènes d’action, et les personnages sont plutôt maigres sur la page. Tom, Sonic et Robotnik sont vraiment les seuls personnages avec un sens de la profondeur pour eux, et même ceux-ci sont quelque peu rares en étant en trois dimensions. Le voyage à San Francisco comporte de nombreux gags qui conviennent probablement mieux à une foule plus jeune, ponctués de scènes d’action et juste assez de cœur. Il suit une formule de script hollywoodienne éprouvée, au point que vous pouvez prédire en grande partie chaque instant qui se passe dans le film.

Et pourtant, alors que tout cela semble plutôt bla, il y a certainement quelque chose ici. C’est un honneur à la distribution que Sonic soit aussi amusant que ça. Schwartz et Marsden ont un charme certain pour la façon dont Sonic et Tom interagissent, et Jim Carrey s’amuse clairement plus dans un film qu’il ne l’a fait depuis un certain temps. À l’exception de Dumb & Dumber To, cela fait longtemps que Carrey ne s’est pas penché sur les caractérisations farfelues et extravagantes qui l’ont rendu célèbre. Le voir glisser dans le rôle de Robotnik et se l’approprier est indéniablement agréable, et il fait fonctionner l’humour mieux que la plupart des acteurs.

Il est difficile de parler de ce film sans discuter de la route troublée qu’il a fallu pour sa sortie. La bande-annonce initiale était instantanément tristement célèbre pour la conception d’effets visuels quelque peu horrible de Sonic. Le design retravaillé est considérablement amélioré, et même si je ne dirais pas que c’est un exploit éblouissant de CGI, il est au moins agréable pour les yeux. Il est juste de dire que, d’une manière étrange, cela a fonctionné en faveur du produit final que nous avons vu la bande-annonce initiale parce que la comparaison rend cela beaucoup mieux.

Jeff Fowler est dans le fauteuil du directeur de Sonic et il fait un travail assez solide ici. Il maintient le film assez équilibré entre faire appel aux enfants et ne pas conduire les adultes qui pourraient le voir à contrarier. Bien sûr, il y a beaucoup d’humour de 13 ans ici, mais il se déplace à un rythme assez rapide pour sa durée de 1 heure et 39 minutes qu’il ne raille jamais sur les nerfs. Au moment où le troisième acte, riche en action, arrivera, la plupart des gens seront prêts à faire et Fowler oblige gentiment. Ce n’est certainement pas une expérience cinématographique incroyable, mais il n’y a rien de mal à une aventure légèrement divertissante pour les familles. Et c’est exactement ce que propose Sonic.

Classement du film: 6.0

Particularités

* Le tour du monde en 80 secondes (1:48): Cette fonctionnalité rapide présente Sonic dans un style d’animation dessiné à la main à la manière de dessiner sur du papier ligné en faisant le tour du monde dans des endroits comme Los Angeles, le parc national des Arches dans l’Utah , Londres et plus. Ce n’est pas trop mal, Ben Schwartz fournissant quelques plaisanteries sur le court laps de temps.

* Scènes supprimées (13:39): Les scènes supprimées commencent par une introduction rapide du réalisateur Jeff Fowler avant de sauter directement dans ce qui a été coupé. Nous obtenons une ouverture alternative dans laquelle Crazy Carl tente de capturer le diable bleu dans les bois, une scène de suivi où Carl explique sa théorie sur le diable bleu à Tom et à quelques autres dans le bar, une interprétation alternative de l’origine de Sonic histoire avec plus de Longclaw, une conversation entre Tom et Sonic sur les pouvoirs de foudre de Sonic, une brève scène avec Rachel et Wade,.

* Bloopers (2:18): Il s’agit du type de bobine de bâillon habituel mettant en vedette James Marsden, Jim Carrey et Tika Sumpter alors qu’ils flubent des lignes, s’en vont et ont quelques petits incidents sur le plateau. C’est assez solide pour ce que c’est.

* Clip vidéo “Speed ​​Me Up” (3:48) Wiz Khalifa, Ty Dolla $ ign, Lil Yachty et le single de rap pop de Sueco the Child pour le film obtiennent un clip contenant des graphiques et des clips de style jeu vidéo Sonic du film. Je ne suis pas un grand fan de la chanson, mais la vidéo va bien.

* For the Love of Sonic (4:01): Cette featurette a James Marsden, Ben Schwartz, Jim Carrey, Jeff Fowler, le producteur exécutif Tim Miller et plus parlant de leurs expériences de jeu et de leur intention d’amener Sonic sur grand écran . Il y a quelques visualisations VFX pour les moments de coupe finale et quelques discussions sur les oeufs de Pâques dans le film, ainsi que quelques discussions sur l’implication de Jim Carrey dans la création de son portrait de Robotnik. Il a le lustre EPK typique dans les coulisses et ne va pas trop en profondeur, mais vaut au moins une seule montre.

* Construire Robotnik avec Jim Carrey (4:03): Comme son titre l’indique, il s’agit d’une exploration plus approfondie de la façon dont Carrey a donné vie au méchant Robotnik. Carrey raconte qu’il n’était pas trop familier avec Sonic lorsqu’il a été contacté pour la première fois et combien il aimait l’idée de Robotnik en tant que personnage. Le producteur Neal Moritz, James Marsden, Tika Sumpter et d’autres discutent de leur plaisir à travailler avec lui, et Jeff Fowler parle de l’implication de Carrey dans la création du rôle. Il présente également quelques clips des bloopers. C’est un peu trop de félicitations dans quelques parties, mais cela rend le visionnement amusant.

* The Blue Blur: Origins of Sonic (6:22): Celui-ci examine les origines de Sonic en tant que franchise de jeux vidéo, avec les acteurs et l’équipe parlant de l’impact du jeu sur eux et sur l’industrie du jeu. Le chef de la marque de Sonic, Ivo Gerscovich, et le développeur de Sonic, Takashi Iizuka, expliquent à quel point Sonic a eu un impact en fournissant un équivalent SEGA à Mario de Nintendo en tant que personnage de marque reconnaissable, ainsi que la façon dont le personnage et le jeu ont été conçus pour la première fois. Il y a des informations intéressantes sur les éléments visuels et de conception de jeu du personnage ici. C’est facilement la meilleure et la plus intéressante des fonctionnalités bonus.

* Sonic On Set (3:27): Cette visite de plateau se concentre sur Ben Schwartz faisant son travail de capture de performance et enregistrant des lignes de voix en tant que Sonic. C’est toujours agréable de voir les comédiens doubler l’attention et étant donné que Sonic est la star, c’est une pièce indispensable.

Caractéristiques spéciales Évaluation: 7.0

