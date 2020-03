Critique de Star Wars: Era of the Republic. Les héros

Comic Planet nous présente la nouvelle série de bandes dessinées sur l’un des moments les plus suivis de Star Wars, celui de The Galactic Republic

Avec quatre histoires dédiées aux personnages les plus en vue et une spéciale d’histoires courtes qui récupèrent d’autres luxueux secondaires de l’époque de la République, La nouvelle série Star Wars complète ce que nous savions déjà grâce aux épisodes 1 à 3 et The Clone Wars, montrant des aspects et des détails plus intimes de Qui Gon Jinn, Obi Wan, Anakin et Amidala.

Quatre histoires sur quatre personnages que tous les fans de Star Wars connaissent parfaitementn, ou du moins assez pour croire qu’il n’y a pas grand-chose d’autre à dire à leur sujet. Mais dans LucasFilm, ils ne le pensent pas et continuent de développer leur histoire à travers des livres et des bandes dessinées. Les gérants, Jody Houser, Corey Smith et Wilton Santos.

La première histoire nous amène à Qui Gon Jinn et son dilemme classique sur le devoir envers l’Ordre et la responsabilité avec justice que sa moralité le conduit à rechercher. Mais au lieu de se battre, il trouve ses réponses lors d’un voyage proposé par Yoda. L’histoire joue avec les doutes de l’enseignant, et comment son chemin n’a jamais été le plus brillant, sinon le plus juste.

Son Padawan, cependant, a toujours été plus en faveur de suivre les règles et de ne pas aimer tant de philosophies et de prophéties. L’histoire d’Obi Wan parle de responsabilité et d’enseignant, car ce n’est pas facile, ni que son enseignant était une personne accessible pour prendre patience. Cependant, l’héritage de son professeur n’était pas d’enseigner, mais d’apprendre, Obi Wan d’Anakin et Anakin d’Obi Wan.

Le personnage le plus aimé et détesté de cette époque est peut-être Anakin, pour sa transformation, pour son changement de camp, mais personne ne doutera jamais de sa popularité. Et dans ce cas, c’est à vous de mettre votre instinct avant les commandes. C’est finalement ce qui l’a conduit à une conclusion un peu plus dangereuse que finalement, l’important est le bien qui en résulte, quelle que soit la méthode.

C’est Padme Amidala qui est le plus intéressant, à la fois à cause du léger rappel des intrigues politiques qui peuplent Star Wars, et parce que c’est un personnage qui a été assez vilipendé malgré sa force.

Jody Houser présente les histoires de la simplicité, pour que le message que chaque personnage reçoive soit clair, et pour que nous voyions que leurs performances ont toujours été les héritières de leur passé. Intéressants presque tous, ils sont un peu concis, alors que chacun des protagonistes aurait pu recevoir plus d’espace.

Corey Smith et Wilton Santos sont deux dessinateurs de pioches et de pelles, qui expliquent clairement ce qui leur est demandé, avec les traits de chaque personnage et acteur bien définis pour qu’il y ait de la clarté, et une action passable sans trop de spectaculaire. Ils font leur travail.

Les deux dernières histoires sont très intéressantes, appartenant à un spécial qui a été publié après la série, et qui nous laisse avec une Mace Windu démontrant son opinion sur certains sujets, et surtout parce qu’il est considéré comme le meilleur combattant du conseil. Et la seconde, nous ramène à des personnages secondaires que nous aimons tous grâce à la série de The Clone Wars, les soldats qui ont dû se battre dans la boue, qui montrent qu’ils sont plus que des armes ou des outils, et montrent clairement que l’origine ne C’est qui vous êtes, et ils reçoivent également l’aide d’un personnage drôle, mais très fatigué: Jar Jar Bings.

En conclusion, nous trouvons un volume que tout fan de Star Wars apprécierait autant que possible, mais pour ceux qui ne les aideront pas trop à aller au-delà de l’audiovisuel, ils le trouveront correct et rien d’autre. Simple et efficace, c’est une bonne histoire de personnages très chers.

Star Wars: Republic Republic. Les héros

Titre :: Star Wars: Republic Republic. Les héros

Auteur: AA. VV.

Date de publication: 2020-02-04

ISBN: 978-84-1341-164-4

Nombre de pages: 124

Description: Soyez témoin des moments clés qui les ont définis, des batailles incroyables qui les ont rendus tels qu’ils sont et de leur conflit éternel entre la lumière et l’obscurité! Collectionnez des histoires de héros galactiques pendant l’âge de la République en un seul volume: Star Wars Age of Republic – Anakin Skywalker, Obi-Wan kenobi, Padmé Amidala et Qui-Gon Jinn + Material of Age of Republic Special. Un autre volume compilera des histoires sur les méchants les plus emblématiques de la saga.

JOTA (J.C.Royo)

3,0 3,00 5

Score moyen

Note des utilisateurs / 5 (Soyez le premier! Votes)

Partager

Publication précédente

Emilia Clarke (Game of Thrones) veut rejoindre les films Marvel

JOTA (J.C.Royo)

Depuis que je me souvienne, j’ai lu des bandes dessinées. Ma mère m’a acheté le premier avant d’apprendre à bien lire, quelqu’un a dit à la pauvre qu’elle aidait les enfants à se rapprocher de la lecture. Il est toujours à la recherche de la personne qui lui a dit de le remercier convenablement, avec un club. Passionné par le monde du dessin animé, je dévore chaque bande dessinée qui me vient à l’esprit. L’américain est mon préféré, mais le japonais et l’européen remplissent également mes étagères. Si vous ajoutez les livres, les séries télévisées et les films, je suis ce qu’ils appellent aujourd’hui geek et fier d’être. Journaliste avec des études audiovisuelles et un goût pour la communication à tous les niveaux, quand j’ai le droit d’écrire. Je n’épouse personne et que ce soit ennuyeux, rapide, intense ou un gaspillage de papier, une bande dessinée doit être lue et commentée pour qu’elle soit vraiment vivante.