Critique de The Gentlemen: une comédie sérieuse

The Gentlemen: The Mafia lords, créé en première vendredi, réalisé par Guy Ritchie et mettant en vedette Matthew McConaughey, Hugh Grant ou Colin Farrell, entre autres.

Mickey Pearson est un expatrié américain qui s’est enrichi en construisant un empire de marijuana à Londres. Lorsque le mot se répand qu’il cherche à retirer de l’argent des affaires, une série de complots et de plans de ceux qui veulent sa fortune est rapidement déclenchée.

The Gentlemen est un film très drôle qui aborde la question de la mafia de manière sérieuse,

mais avec humour; traiter toute l’histoire comme un script et avec des références au monde du cinéma et même avec l’apparition du producteur lui-même Miramax. C’est plus qu’une comédie, il y a de l’action, du crime et même des moments de tension, mais le tout avec moments humoristiques qui aident à détendre les points tendus du film. C’est une bande divertissant, capable de garder l’attention du spectateur pendant deux heures, bien qu’il touche parfois le prévisible.

Le casting est merveilleux,

en commençant par Hugh Grant, jouant le détective privé avec ses nombreux gags sur le sexe que personne ne peut suivre car cela va avec la personnalité du personnage. Ensuite, il y a McConaughey, jouant Mickey, un rôle qui ça va comme une bague au doigt; Cela ne grincerait à aucun moment et nous avons également Charlie Hunnam, le bras droit de Mickey, qui apporte également des doses comiques ainsi que des doses dramatiques. Ainsi que la photographie et divers avions et jeux de caméra sont brillants, autant ou plus que l’éclairage de nombreuses scènes.

Le script de celui-ci,

exposé sous forme de méta-script il nous révèle des événements passés par rapport au présent; ainsi que les hypothèses du détective. Tout cela élevé d’une manière très claire où vous ne vous perdez pas et où, finalement, aucun clou n’est laissé libre. Bref, c’est un film lumineux à bien des égards, mais il pourrait être mieux en ce qui concerne la résolution.

