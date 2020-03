Critique de “Vamos juan”, la suite de Vota Juan

Deux années se sont écoulées depuis que Juan Carrasco, ancien ministre de l’Agriculture, a atteint les plus hauts sommets du pouvoir. Maintenant, loin de toute activité politique, il mène une vie simple en tant que professeur de biologie dans un institut à Logroño. Cependant, ni son ambition politique ni sa vocation de service public ne sont éteintes. Conscient de combien il doit encore contribuer, il décide de faire un pas en avant: rassembler son équipe de confiance, retourner à Madrid et fonder une nouvelle fête appelée Vamos Juan. Pour y parvenir, Carrasco devra se battre pour trouver des financements et faire face aux pouvoirs établis.

La suite de la populaire série télévisée “Vote Juan” revient avec “Vamos Juan”. Plein d’innovation et d’histoires très spirituelles. Avec les mêmes réalisateurs et la même équipe de scénaristes, élève la série à un niveau supérieur. La direction est très réussie et très bien réalisée par les différents scénarios, ce qui à Vota Juan n’a pas été aussi réussi. La même chose se produit avec le script, les histoires se mélangent correctement et font allusion à la partie la plus drôle du casting nous montrant le meilleur d’entre eux. La seule chose qui puisse être critiquée est la similitude de Juan Carrasco avec Jesús Gutiérrez, rôle joué par Javier Gutiérrez dans la série Vergüenza de Movistar +. En effet, Juan Cavestany travaille pour les deux séries en tant que scénariste et les deux personnages sont séparés par une ligne très fine.

Avidité et pouvoir dans sa distribution

Les acteurs sont tout simplement incroyables. Javier Cámara et María Pujalte sont les meilleurs de la série et ceux qui la soutiennent. Sans eux Allez Juan ce ne serait pas pareil. Ils incarnent parfaitement leur rôle et ils véhiculent la vraie comédie. Tout le contraire d’Esty Quesada alias Soy Una Pringada, jouant un rôle ridicule et totalement substituable. Elle est entourée de grands acteurs dans un rôle trop grand pour elle. Dans cette suite, nous aurons l’incorporation de Jesús Vidal avec un interprétation quelque peu dégradée de son caractère.

Dans l’avant-dernier chapitre, la série s’installe à Istanbul afin de jeter les bases de son protagoniste. C’est un chapitre totalement isolé du reste et parfaitement omis mais cela nous fait comprendre la vraie raison de Juan Carrasco en politique. Allez Juan, ce n’est pas la meilleure série de la saison, mais c’est l’une des meilleure série actuellement sur TNT. En dépit d’avoir le meilleur et le pire dans son casting, les situations ne vous laisseront pas respirer à quel point cela peut être comique.

