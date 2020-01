Critique d’El embarcadero: la deuxième saison irremplaçable

L’Embarcadero Revenez plus fort que jamais. Bien que ses créateurs n’aient pas réalisé un phénomène mondial comme ils l’ont fait avec La Casa De Papel, Álex Pina et Esther Martínez Lobato ont donné vie à une histoire dont tous les amateurs de séries ont besoin. Si la première saison a joué avec vos émotions, dans la seconde vous tomberez dans un abîme d’où tu ne pourras pas partir. La série vous attrape sans reculer grâce à tous les composants qui la composent. Le grand casting, le thriller, la sexualité, les paysages et une fin délirante font que Movistar + se consacre à l’une de ses meilleures séries.

L’Embarcadero est principalement marqué par ses grandes actrices. Verónica Sánchez et Irene Arcos, sont l’essence de la série, un ouragan d’émotions qui laisse libre cours aux instincts les plus primaires. Soulignons également Álvaro Morte, qui a du mal à faire preuve d’empathie avec un personnage infidèle et mystérieux, construit sur un très grand pilier émotionnel. Tous les personnages devenir plus important, notamment Roberto Enriquez qui parvient à renflouer Conrado en guidant la deuxième saison.

Dans ces huit chapitres d’El Embarcadero, tout se multiplie sauf les scénarios naturels de La Albufera. Miguel Amodeo, directeur de la photographie, a réussi à capturer les paysages de Valence comme personne d’autre. Bien que si on le compare à la première saison tombe au détriment. Mention honorable aux différents réalisateurs qui ont dirigé cette deuxième série d’épisodes pour avoir su montrer de manière si réelle et parfaite toutes les situations qui ont traversé.

L’une des choses qui attire le plus l’attention d’El Embarcadero est l’assemblage parallèle continu de la série. Les changements temporaires sont marqués par des transitions impressionnantes qui ne conduisent pas à la confusion, tout en augmentant l’intrigue de chaque scène.

La voix off nous transporte tout au long de la saison d’Embarcadero jusqu’à l’apogée de Cecilia Roth, une ultime étape à son apogée. Comme le reste des personnages de ce dernier chapitre frénétique fermant tous les cadres et avec une fin complète des leçons de vie.

Bref, on peut dire que dans la deuxième saison, la sexualité augmente, les secrets, la passion, les mensonges mais d’un récit imbattable. Cela nous donne tout ce que nous attendions et pour cela, L’Embarcadero est peut-être la série la plus ambitieuse et essentielle du catalogue de Movistar +.

