Critique d’El Hoyo: la métaphore parfaite

El Hoyo est une métaphore très claire et évidente du capitalisme et de la conscience de classe,

il reste un message évident (jamais mieux dit) depuis le début. Ce message nous aide à comprendre Trimigasi, le personnage de Zorion Eguileor, qui explique comment fonctionne le trou, une prison verticale là où ceux d’en bas mangent les restes de ceux d’en haut et d’en bas, moins de nourriture arrive. Évident Nous sommes bientôt mis en situation, et nous commençons à faire partie de une telle folie.

El Hoyo, techniquement, est bon, très bon;

Les les plans de détail sont délicieux, comme on voit l’oeil dès le réveil ou la cigarette qui se consomme à chaque bouffée, ainsi que la mise en place très réussie, malgré certaines choses qui ne clarifient pas; Comment évolue la plateforme? Puisqu’il ne passe que dans l’air sans être soumis à rien. Le jeu de lumière contribue à créer une atmosphère et les tons rouges nous font ressentir la folie croissante de Goreng. El Hoyo se vante un gore qui n’est pas excessif et même élégant dans l’esthétique de la bande.

Le casting c’est sublime,

Iván Massagué, qui n’a jamais été un saint de ma dévotion, ici broder et c’est à elle que ce que le script requiert. Zorion sert d’exemple de la façon dont El Hoyo peut changer quelqu’un. Et puis nous avons Antonia San Juan, qui est celle qui expose l’intrigue sur laquelle le film sera basé: rationner la nourriture et le reste le faire, afin qu’elle atteigne les niveaux inférieurs. Et enfin, nous avons Emilio Buale, qui fait le dernier tiers des images est fou et où nos têtes sont brisées avec cette fin si ouverte à de nombreuses lectures cela vous laissera éveillé. Est-ce un grand film? Évident

